【立法會衝擊】港大校長張翔譴責「暴力事件」　民主牆現反諷標語

要求政府「撤回」《逃犯條例》的示威者在七月一日晚衝擊立法會，當日獲委任為太平紳士的香港大學校長張翔，今日（3日）發表聲明，形容立法會大樓日前發生的衝擊為「暴力事件」，令他深感痛心，直言「破壞性的行動應予譴責」；不過同時要求各方開展積極對話，解決紛爭，莫再訴諸對抗。 但聲明在校內引起怒火，有人在民主牆貼上以簡體字寫成的21字標語──「熱烈感謝張翔同志譴責學生 保護立法會玻璃安全」，諷刺張翔的聲明。 另外，恒生大學校長何順文亦向全體師生發表家書，表示「一方面擔心學生的安危，另一方面為時局憂心忡忡。」反問：「香港為何變得如此撕裂和躁動不安？」

有人於香港大學民主牆上，貼上以簡體字寫成的「熱烈感謝張翔同志譴責學生保護立法會玻璃安全」21字標語，以示不滿他將七月一日衝擊立法會形容為「暴力事件」。（港大學生會《學苑》FB專頁圖片）

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立法會大樓日前發生的暴力事件，令我深感痛心，破壞性的行動應予譴責。同時，我也呼籲各方理性而務實地努力解決紛爭，莫再訴諸對抗。在香港當前的困境下，我深信不同意見人士可以文明理性地共處; 而只要各方能夠主動開展積極對話，社會的裂痕始終會得到復和，相信各界都願意爲了更加美好的香港而求同存異。 港大校長張翔聲明全文

晚上近11時，示威者佔據整個議事廳。（羅君豪攝）

反對修訂《逃犯條例》示威浪潮發生近一個月，各大專院校校長在6月12日曾發表聯合聲明；教資會、八大校董會主席亦於昨日（2日）發聲明，稱對示威者衝擊立法會大樓感到十分痛心。

香港大學校長張翔教授今日（3日）在聲明中表示，對立法會大樓日前發生的暴力事件，令他深感痛心，直言「破壞性的行動應予譴責」。同時，他也呼籲各方理性而務實地努力解決紛爭，莫再訴諸對抗。

張翔認為，在香港當前的困境下，深信不同意見人士可以文明理性地共處；認為只要各方能夠主動開展積極對話，社會的裂痕始終會得到復和，「相信各界都願意爲了更加美好的香港而求同存異。」

香港大學校長張翔教授今日（3日）在聲明中表示，對立法會大樓日前發生的暴力事件，令他深感痛心，直言「破壞性的行動應予譴責」。同時，他也呼籲各方理性而務實地努力解決紛爭，莫再訴諸對抗。（林若勤攝／資料圖片）

▼7.1衝擊立法會情況▼

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恒大校長何順文：香港為何變得如此撕裂和躁動不安

恒生大學校長何順文今日（3日）亦向全體師生發表家書，表示「一方面擔心學生的安危，另一方面為時局憂心忡忡。我不禁問，香港為何變得如此撕裂和躁動不安？」他相信持續的對抗或暴力不能化解現時的僵局，政府和各持份者應務實地尋求和解的空間，為香港的未來重新對話。

同時，他勉勵年青的同學，「前路縱有挑戰，但你們必須珍惜生命，同時保護自身及他人的安全。我希望你們繼續守護香港的核心價值，尊重法治精神。」又指校園在暑假期間仍運作如常，老師、學生事務處和各部門的同事會緊密關注事態發展，並提供適切的支援或協助。

浸會大學署理輔導長鄧藹儀在今日電郵中，呼籲學生要好好照顧自己。（資料圖片）

另外，香港浸會大學署理輔導長鄧藹儀今日（3日）亦發電郵，指出面對近來的動盪和令人不安的消息，對所有人來說都是一段困難時刻。她續指，無論親歷或目睹這些事件，甚至閱讀新聞都可能會讓人覺得困擾，可能也會感到沮喪和身不由己。

她呼籲學生要好好照顧自己，也要守望相助，建議學生與其信任的人傾訴情緒，也懇請不要讓自己身陷險境。