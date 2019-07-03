【立法會衝擊】海外留學生發聯署聲明　斥政府「置之不理」

《逃犯條例》在社會上引起的反響尚未平息，示威者於周一（1日）將行動升級，演變為衝擊立法會大樓。一批海外留學生今日（3日）發表緊急聯署聲明，指特首林鄭月娥一直以來漠視民意，同時強調國際特赦組織已確認6.12警民衝突中，警方使用的武力已經違反國際法和標準，斥政府未有作出譴責及調查警方執法。聯署又譴責政府連日來對示威行動「冷酷無情，一直置之不理」，終造成今日的局面。 聯署包括民間人權陣線前召集人黎恩灝、港大學生會前會長馮敬恩，以及有「滑鼠娘娘」之稱的反廿三條組織鍵盤戰線的發言人鄺頌晴。

聯署表示對佔領立法會示威者的絕望、哀痛和憤怒感同身受，聯署上亦提到，兩次逾百萬人的遊行已充分展現社會各界對修例的反對，惟林鄭月娥一直漠視民意，至今仍未有正式撤回修例，又指7.1逾50萬人遊行，是「香港人回歸後自由及人權逐漸被侵蝕的回應」。

聯署指，在6.12警民衝突中，警方用警棍、胡椒噴霧及催淚彈驅散示威者，事件當中亦有記者受襲，又提到「警方在港鐵站無理截停及搜查平民百姓」，強調國際特赦組織早前已確認6.12示威中，警方所使用的驅散手法已違反國際法和標準，斥政府不僅沒有作出譴責，更拒絕對警方作出調查。

示威者於周一（1日）將行動升級，演變為衝擊立法會大樓。（鄭子峰攝）

聯署認為，連串事件已令港人處於「絕望和沮喪的陰霾中」，更有3名香港人犧牲了寶貴生命，強烈譴責政府未有理會及正面回應市民的訴求，終造成如今局面。

最後，聯署重申民間人權陣線、泛民議員及超過200萬香港市民自6月初所提出的5大訴求，包括要求完面撤回《逃犯條例》修訂法案、成立獨立調查委員會徹查6.12事件、撤回暴動定性、釋放被捕人士以及還香港市民真普選。