【立法會衝擊】催淚彈可致命　藥劑師協會籲警方示威者勿用化學劑

反對修訂《逃犯條例》風波之中，警方先後兩次以催淚彈清場，七月一日示威者亦向警員投擲含有化學物質苯二胺的粉末。香港執業藥劑師協會今日（3日）呼籲警方及示威者停用化學噴劑或化學粉末，該會主席鄭綺雯直言，催淚彈及胡椒噴霧都含化學物質，不應隨便及輕易使用，更會令無辜市民受害，該會將會去信特首及警務處處長，建議政府思考及反思，如示威者只是佔路、靜坐，是否可以透過其他方法清場，而非使用化學物質。鄭綺雯又直指，警察如果減少使用化學物質，示威者也不會想到可以用化學物質對付警察。

鄭綺雯直言，催淚彈及胡椒噴霧都含化學物質，不應隨便及輕易使用，更會令無辜市民受害。 （資料圖片）

香港藥劑專科學院代表吳兆緯指，當人吸入催淚彈中的化學物質，呼吸系統、眼睛及皮膚都會受到刺激，失去部分活動能力，如眼睛發紅、灼熱、流淚、視力模糊；流鼻水、鼻子發漲、呼吸系統發炎、呼吸困難、急促；皮膚灼傷，一般人離開有催淚彈氣體的環境30分鐘可以恢復活動能力，但如果吸入得太多催淚氣體，呼吸系統就可能進一步受損，而本身有呼吸系統疾病，如患有哮喘、流感、阻塞性呼吸病的人，其反應會更為嚴重及持久，長者是當中的高危人士，而現時無證據證明對孕婦、胎兒有影響，但不等於安全。

而胡椒噴霧中的化學物由胡椒、辣椒提煉出來，吳兆緯指「但比食用辣椒的濃度高好多倍」，同樣會影響呼吸系統，不過需經由直接噴射才會產生效力。他說，一般的胡椒噴霧為油溶性，如用水清洗，可能令受影響位置更辣、更刺激，但現時有新式的胡椒噴霧是用人工合成化學物質製成，水溶性較強，用水就可較易清洗。