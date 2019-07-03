已故搪瓷大王陳逃民家族鬧爭產　嫡孫稱有祖母遺囑　女兒拒絕接受

已故搪瓷大王陳兆民的遺孀黃秀珍，於2013年去世後，陳兆民的嫡孫陳禹嘉和姑姐陳美珠就黃留下遺產對簿公堂。陳禹嘉指根據其祖母黃秀珍的遺囑，他是其遺產的執行人。惟姑姐則指，黃生前是受影響或不理解內容下，才簽訂遺囑。陳禹嘉因而要求法庭頒令，裁定該遺囑是有效的，案件今（3日）在高等法院開審。

原告陳禹嘉與姑姐陳美珠就家族資產之爭對簿公堂。（朱棨新攝）

被告為原告的姑姐

原告陳禹嘉（下稱：原告），是陳逃民的長孫，被告陳美珠（下稱：被告），則是陳兆民和黃秀珍的女兒。

庭上透露，陳兆民和第一任妻子育有兒子陳一心(原告的父親)。陳兆民於上世紀40年代由上海來港，在第一任妻子去世後，和黃秀珍結婚。而陳兆民則於1978年去世，黃則於2013年與世長辭。

原告父親原為受益人

原告指，本案共涉5份黃秀珍的遺囑，分別於1978至2004年訂立。原告指，5張遺囑大致上一致，都是由原告或原告的父親管理黃的遺產。而陳一心因病重，於2001年的遺囑上不再任執行人，他並於2003年去世，黃的遺囑亦於2004年修改，陳一心不再為受益人。

指被告把祖母帶到美國生活

原告指，被告於1996年移居美國。惟她於90年代，已嘗試控制黃的資產。她得知黃於1999年家庭成立一個信託後，便多番試圖取得信託的文件，但遭銀行拒絕。

此外，被告於2005年把當時88歲的黃秀珍帶到美國生活，被告自此成為黃的監護人，但黃的家人朋友都在香港。原告指，被告不讓黃返港，又因被告在美國多番提上訴，令黃最終未有返港。

案件編號：HCAP 15、HCA 1284/2013