【鷹君爭產．一】望族如何步向法庭爭產　源起於2015年一個建議

身為香港其中一門望族，鷹君集團羅鷹石家族在香港地產界中一直佔據著重要一席。已故的掌門人羅鷹石老先生在上世紀60年代創立鷹君集團，與兒子們的打拼下，一度雄踞香港地產界一方；歷經幾許風雨的鷹君，直至 2003年香港經濟復甦，加上旗艦地產項目朗豪坊建成，正式喘定並步向發展。渠料十年光景過去，家族波瀾再起：先是各兄弟不和；繼而久不問集團事務的羅老太羅杜莉君，又突然向管理集團基金的滙豐「開火」，更試圖剔除其兩名兒子的受益人身分。據悉，爭拗的起源，由鷹君主席羅嘉瑞於2015年欲叫長子入董事局引發。

羅老太羅杜莉君於2016年突通知滙豐信託要求改新意向書，牽起爭產訴訟。(資料圖片)

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嘉瑞欲引長子入董事局惹紛爭

追溯事源，就要回到2015年一次家族會議。在會議上，執掌鷹君大權的三子羅嘉瑞，提議將其長子羅俊謙引進入鷹君董事會，據悉有家族成員反對，雖然羅俊謙已加入了集團工作，但仍怕他經驗不足，認為他可先該他實習一兩年。事後有傳言指，在會面期間，嘉瑞透露已有足夠股權，恐嚇可「炒」所有家人。

羅老太突要求信託日購20萬股鷹君

2016年一月，羅老太作為持有「羅氏家族信託基金」的唯一在生監護人，發信要求滙豐信託每日購入20萬股鷹君，以維持信託基金作為鷹君最大股東的地位。有指，此舉是有家族成員不滿羅嘉瑞大權獨攬，試圖奪取家族企業的行為，亦有人認為，信託基金亦一直偏袒羅嘉瑞，促使部分成員要求改變。

據港交所權益披露資料顯示，羅嘉瑞自2016年亦不斷增持鷹君股份，截至2018年5月已經擁有27%，直逼信託基金所持有的33.25%。

羅老太指示反覆

滙豐主管羅氏基金的組長劉倩兒致電羅老太確認時，卻發現她完全不記得此要求，又發信要求滙豐暫緩；事過兩個星期，羅老太指滙豐不聽從她的指示，卻又向滙豐信託發信要求取回信託內所有資產，事後稱會重新分配。

據羅老太代表大律師余若海在庭上披露，羅老太曾要求滙豐為信託基金增持鷹君股份，但因基金有股權集中的風險(concentration risk)而不獲受理。9月，羅老太再向匯豐信託發信要求剔除嘉瑞和鷹瑞為信託的合資格受益人。

12月，羅老太正式入稟高等法院，要求禁制及撤換滙豐國際信託作為羅氏基金信託人的職務，同時下令其交代帳目和賠償損失，掀起鷹君爭產的帷幕。

鷹君爭產︰羅老太百歲壽宴時，不同陣營子女兒孫，分開向老太祝賀。（公關提供）

子女關係勢成水火

2017年5月，一直在鷹君系擔任要職的六子羅啟瑞被踢出鷹君董事局，長房的第三代長子羅俊昶亦由鷹君業務發展副總經理被降級為業務分析師。其後的母親節前夕，羅老太在二子羅旭瑞的協助下搬離羅家山頂大宅，遷到富豪旗下的酒店居住；緊接著的母親節正日，三子羅嘉瑞與五子羅鷹瑞試圖到酒店與被「挾走」十多日的母親見上一面，但竟被保安攔截而不得要領；當晚，羅老太在酒店與長子孔瑞、二子旭瑞、幼子啟瑞、次女羅慧琦、幼女羅鴻鏇飯聚，同在漩渦中心的其他家族成員就沒有現身，家族成員間的敵對關係已昭然若揭。

羅老太及三子陣營各執一詞

自此，雙方都不斷發功，羅老太數次召開傳媒茶敘，指摘滙豐信託、羅嘉瑞等子女，又發出公開信斥責嘉瑞不孝；三子嘉瑞、四子康瑞就反指母親受到其他人的影響而興訟，可能因為家族企業雄厚引起部分人的窺視，指母親年屆97，任何兄弟都不應以官司折磨她云云；原屬羅老太、羅旭瑞陣營的長子羅孔瑞和次女羅慧琦，一年後又轉投三子嘉瑞陣營之中，被羅老太指責為「不愛母親」。

曾經的兄弟和合作拍檔，如今壁壘分明：早已離開鷹君的旭瑞聯合母親和原本是鷹君要員的啟瑞，對抗執掌鷹君多年的羅嘉瑞，加上羅康瑞、羅鷹瑞和變節來投的羅孔瑞組成的陣營。由羅氏家族分裂的兩派成員各持己見，隔空對抗已達數年，如今雙方將會在法庭上正面交鋒，一個望族，成員各人原本各有所長，各有成就，最終卻要到法庭對決。