【DSE放榜2019】7月10日發布成績　考生可到學校或網上查閱

2019年香港文憑試放榜在即，考評局今日（3日）公佈成績發放的安排。學校學校考生可以到學校領取成績通知書，而自修生及夜校考生則可透過網上戶口查閱成績。 考評局亦會提供考生支援服務，延長公開考試資訊中心與灣仔修頓中心諮詢櫃台的服務時間以處理考生的查詢。

7月10日放榜當日，學校可於日上午7時，起派員到考評局灣仔辦事處領取成績通知書，學校考生應到所屬學校領取成績通知書，並查閱其成績。

考評局提醒考生收到通知書後，應先核對印載的個人資料是否正確，如有疑問應即時向學校或考評局公開考試資訊中心查詢。針對惡劣天氣，考評局會作出特別安排，呼籲考生留意考評局網頁、文憑試手機APP、電視和電台的相關公布。

自修生可登入香港中學文憑考試網上服務的帳戶查閱成績（網址：https://www.hkdse.hkeaa.edu.hk/），夜校考生則可以早前收到的登入密碼登入（網址：https://www.hkdse.hkeaa.edu.hk/RD/result.jsf ）。

成績通知書將經郵遞寄送，預計考生可於7月10日收到，若考生當日未能收到通知書，可於7月11日（星期四）上午 8 時 30 分至下午 5 時 30 分親身前往考評局修頓中心辦事處櫃台（地址：香港灣仔軒尼詩道 130 號修頓中心 12 樓）或致電公開考試資訊中心（電話：3628 8860）查詢。

若放榜當日遇上惡劣天氣，考評局將有特別安排，呼籲考生到時注意考評局網頁、文憑試手機APP、電視和電台的相關公布。（考評局提供）

考生可於5個曆日內提出覆核成績

考生若認為成績跟預期落差較大，可以考慮在成績發放後五個曆日內提出申請積分覆核及或重閱答卷。學校考生須透過學校遞交申請，而自修生則可自行透過「香港中學文憑考試網上服務」申請，截止日期均為7月15日。

考生遞交申請後，考評局會即時透過電郵向考生發出繳費單，考生須於指定日期內繳費。

考評局亦於7月10日（上午 7:30至下午 6:30）及15日（上午 8:30至下午 6:30）延長公開考試資訊中心與灣仔修頓中心諮詢櫃台的服務時間，以提供考生支援服務。