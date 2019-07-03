搪瓷大王家族爭產　女兒揭亡兄與父關係差　指父曾要求脫父子關係

已故搪瓷大王陳兆民的遺孀黃秀珍去世後，二人的嫡孫與女兒爭產，案件今午在高院續審，嫡孫作供接受姑姐律師盤問，指嫡孫的父親，即陳兆民的兒子陳一心與家人的關係都欠佳，陳兆民曾要求陳一心簽下聲明，脫離父子關係；而黃秀珍則拒絕出席陳一心的喪禮，又指陳一心非孝順的兒子，嫡孫全部否認。

被告陳美珠(左)與丈夫方桂生(右)。(朱棨新攝)

原告陳禹嘉(下稱：原告)是陳兆民的嫡孫，被告陳美珠(下稱：被告)則是陳兆民及黃秀珍的女兒。原告父親陳一心是陳兆民與首任妻子的兒子，陳兆民在原配去世後，才娶黃秀珍為妻。原告稱持有黃的遺囑，當中委任原告為其遺產執行人，他現要求法庭確認，惟被告提出反對。

陳兆民開搪瓷廠起家

資料顯示，陳兆民16歲時在上海做學徒出身，之後在港開搪瓷工廠，亦在非洲多國設廠。他在兒子陳一心協助下，開拓電池和電線等業務。而陳一心曾出任東華三院總理。

指原告父拒留非洲發展

被告律師盤告原告時指，陳兆民曾要原告的父親陳一心留在非洲打理公司業務，但陳一心拒絕，反索取10萬美元，作為之前替父親工作的報酬。陳兆民便要求陳一心簽下聲明，脫離父子關係。

原告回應指，他的父親一直協助祖父陳兆民打理生意。辯方律師再指，陳一心非孝順的兒子，原告否認說法。

原告陳禹嘉指祖母黃秀珍因不想坐長途機才未出席其父的葬禮。（朱棨新攝）

陳兆民墓碑未寫黃的名字

辯方律師又指，陳兆民死後，陳一心未有在其墓碑上寫上黃秀珍的名字，卻有陳一心和原告的名字，此事令黃感不滿。原告庭上則指，他不諳中文，因此對墓碑的事不知情。

黃未有出席陳一心葬禮

辯方續指，陳一心和黃秀珍關係亦欠佳，並指陳一心於2003年去世後，於上海舉行喪禮，喪禮用佛教儀式，信奉天主教的黃秀珍未有出席。原告解釋是黃不想搭乘長途機，才未有出席。

黃成立信託價值逾1.8億元

對於原告指稱，被告曾和黃秀珍爭拗陳兆民的遺產分配，最終被告和家人於1978年達成協議，她可從陳兆民的遺產中分得約四份一。辯方律師盤問原告時反指，被告和黃從未就此事爭拗，她是按母親要求，才簽署協議，原告否認說。

此外，庭上亦透露黃生前曾成立一個信託，而該信託價值約2400萬美元(約1.8億港元)。

案件編號：HCAP 15、HCA 1284/2013