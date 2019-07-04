【DSE放榜2019】香港伍倫貢學院將於今年9月開辦6個學士課程

香港文憑試將於下周三（10日）放榜。主要提供副學士課程的香港伍倫貢學院/香港城大專上學院指出，香港伍倫貢學院將於今年9月開辦6個學士課程，包括會計學、日本研究、中國語言文學及傳意、營運及管理航空、金融學工商管理，以及社會創新社會科學。

2019年中學文憑試(DSE)將於下周三放榜。（資料圖片）

香港伍倫貢學院表示，學院已獲香港學術及職業資歷評審局的評審，並獲教育局確認，在《專上學院條例》下正式註冊為認可專上學院。

學院將於今年9月開辦6個學空課程，包括會計學學士（榮譽）、日本研究（榮譽）文學士、中國語言文學及傳意（榮譽）文學士、營運及管理（榮譽）航空學士、金融學（榮譽）工商管理學士，以及社會創新（榮譽）社會科學學士）。

香港伍倫貢學院將於今年9月，開辦6個學士課程。（王潔恩攝）

首年學費可低於2.77萬元

學院指出，上述學士課程將列入香港自資學士學位課程免入息審查資助計劃，於2019/20學年，合資格同學可獲資助3.13萬元。

同時，為慶祝學院開辦課程，入讀首屆學士課程的學生，首年或第三年可獲香港伍倫貢學院學士課程創立基金分別提供1萬或1.5萬元額外資助。總計兩項資助，同學於首年所須繳付的學費可低至2.77萬元。