【DSE放榜2019】近3萬人報讀VTC課程 　社工高級文憑9人爭一學額

2019年香港中學文憑試（DSE）將於下周三（7月10日）放榜。職業訓練局（VTC）今日（4日）表示，今年旗下院校共提供約1.7萬個學額，截至目前共接獲約3萬名學生報讀。 當中，插畫設計高級文憑及體適能及運動營養學高級文憑今年首度躋身五大熱門課程，與社會工作、機場營運管理高級文憑課程一樣，平均每9個申請者競爭一個學額。

職訓局表示，社會工作、機場營運管理、插畫設計高級文憑及體適能及運動營養學高級文憑課程，為今年最受學生歡迎的課程。（資料圖片）

職訓局副執行幹事梁任城今日與傳媒聚會時表示，社會工作、機場營運管理、插畫設計高級文憑及體適能及運動營養學高級文憑課程，為今年最受學生歡迎的課程，平均9人爭一個學額，競爭情況與去無相若。

2019/20學年將開辦中藥藥劑學及飛機工程學士學位課程

VTC將於下學年（2019/20學年）新開辦中藥藥劑學及飛機工程學士學位課程，合資格學生可向政府申請每年3.13萬元的免入息審查學費資助。梁任城表示，未來會打算向政府申請將課程納入指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）。

VTC旗下共有13間院校，當中包括香港高等教育科技學院（THEi）、香港專業教育學院（IVE）及香港知專設計學院（HKDI）等等。

7月10日至15日將設中六統一收生

於7月10日至15日，VTC將開放IVE、HKDI及THEi柴灣院校作中六統一收生，應屆DSE生當日可參加即場面試，成功獲取錄者可於即日獲知取錄結果。