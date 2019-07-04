【立法會衝擊】港大學生會促張翔仿傚蔡元培　收回譴責、協助學生

本港上月兩度逾百萬人上街，要求政府撤回《逃犯條例》修訂草案未果後，至7月1日有數百名示威者闖入立法會大樓選擇性地破壞，以表達對港府的不滿。香港大學校長張翔昨日（3日）發聲明，形容立法會大樓日前發生的衝擊為「暴力事件」，令他深感痛心，直言「破壞性的行動應予譴責」，並呼籲各方展開對話解決紛爭。 香港大學學生會就此今日下午（4日）發聲明，批評張翔從未譴責疑濫權暴力的警察及襲擊學生的野蠻市民，卻譴責未有造成人命傷亡的示威者，學生會促張翔仿傚時任北京大學校長的蔡元培，在五四運動中力保被捕學生的做法，促張翔收回譴責示威者的言論，並為受影響的學生提供援助。

（香港大學學生會facebook圖片）

張翔對示威者衝擊立法會一事予以譴責，形容屬「暴力事件」的聲明，引起了學生不滿，有人更在民主牆上貼出「熱烈感謝張翔同志譴責學生 保護立法會玻璃安全」的簡體字標語，諷刺張翔。

香港大學學生會今日發聲明回應，指張翔作為港大校長，不但從未譴責疑濫權暴力的警察、襲擊學生的野蠻市民，反而對未有造成任何人命傷亡的立法會衝突示威者予以譴責；學生會認為，張翔未有考慮示威行動升級的源頭，是港府未有正視及回應逾百萬港人兩度上街及三位自殺市民的以死相諫，學生會對此感失望。

張翔應發揮為師者天職 尊重及體諒年青人

學生會認為，即使張翔不認同學生示威的手法，亦應發揮為師者天職，尊重及體諒年青人的表達自由，而非落井下石。學生會對張翔譴責破壞立會示威者的言論感強烈憤慨、失望及不齒，並促張翔仿傚任北京大學校長蔡元培在五四運動中採取行動保護被捕學生之舉，要求張翔收回言論，以學生利益為依歸，為受影響的學生提供援助。