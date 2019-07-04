【DSE放榜2019】「加油」無助減壓　考生直言：都考完有乜油要加

中學文憑試（DSE）將於下周三﹙10日﹚放榜，香港青年協會今日（4日）公布一項調查，發現七成半應屆考生認為，父母「默默支持已經支夠」。受訪考生又認為，「你預計考成點？」、「叫你比心機溫書又唔聽，放榜死梗啦！」等說話，會增加壓力。 應屆文憑試考生謙仔直言，家人的鼓勵說話，「得個講字，無說服力」，認為行動更實際，如一家人出外旅行，可更有效減壓。另一名考生阿澄亦認為，「加油」等說話並無幫助，直言：「有乜油要加，都考完啦」。青協業務總監徐小曼指，有時「無聲勝有聲」，父母可與子女看電影、跑步等，協助分散子女放榜壓力。 青協「DSE 27771112計劃」負責人吳錦娟亦引述個案指，有青年對電影製作課程感興趣，惟父母擔心兒子壓力大，期望他從事較輕鬆穩定的工作，結果雙方發生爭執。吳表示，考生規劃升學路時，應多角度思考，不應盲從他人意見。

青協今日公布｢文憑試考生升學意見調查｣，發現75.1%受訪應屆考生認為，父母｢默默支持便足夠｣。（黃偉倫攝）

青協今日公布｢文憑試考生升學意見調查｣，發現75.1%受訪應屆考生認為，父母｢默默支持便足夠｣。另外，考生又認為，壓力來源包括日常的言語，46.5%認為｢你預計考成點？｣為最會增加壓力的說話；其次為｢叫你比心機温書又唔聽，放榜死梗啦！｣，達41.4%，以及｢你睇下阿邊個考得幾好！｣為40%。

相反，調查顯示，考生認為能夠打氣的說話依次為「無論考成點，我哋都喺你身邊支持你！」（43.6%）、「你盡咗力就得㗎啦！」（39.2%）及「任何時候，有需要就揾我！」（34.4%）

謙仔認為，父母的鼓勵說話沒有實際作用，「得個講字，無說服力」。（黃偉倫攝） 考試期間​「去廁所都諗住成績」 應屆文憑試考生謙仔表示，考試期間身體狀態差，不時生病更會發燒感冒，「去廁所都諗住成績」。他坦言，即使家人說鼓勵說話，例如「考成點都唔緊要」等，都沒有實際幫助，「得個講字，無說服力」。 他又表示，與父母相處十多年，「大約知佢哋會講乜」，所以來自朋友的鼓勵及幫助，效果較父母佳。他認為，如家長希望為子女減壓，可一同出外旅行，才可有效放鬆

阿澄認為「加油」等話未有太大幫助，「有乜油要加，都考完啦」。（黃偉倫攝） 父母不支持重考 致有感「孤身作戰」非常自責 另一位應屆考生阿澄，因去年失手只得19分，今年決定自修重考。他表示，希望修讀工程相關課程，目標是獲得約22至23分。他坦言，最初父母不建議重考，而大部分朋友又成功升讀大學，故感到「孤身作戰」，直言非常自責，「朋友都做到，點解我仲係咁（重讀）？」

對於鼓勵的說話，阿澄認為「加油」等話未有太大幫助，「有乜油要加，都考完啦」。他認為，除了與家人去旅去，多與朋友外出遊玩都可減壓。

今年求助個案較去年增近１倍

青協「DSE 27771112計劃」今年由6月至今，收到約1,500宗求助個案，計劃負責人吳錦娟指，由於今年提早展開情緒輔導，接觸學生層面較廣，故個案較去年的850宗為多。

她引述個案表示，一名男考生估計可得15至16分，有機會入讀「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），或自資學士學位課程。她續指，男生經過升學諮詢後，發現對電影製作課程感興趣，但未了解科目內容及前景；而家人則擔心兒子日後工作壓力大，期望他從事較輕鬆及穩定的工作，結果雙方發生爭執，男生認為母親未有從他的角度考慮。

吳錦娟提醒，考生規劃升學路時，宜多角度思考，不應盲目跟從他人意見。（黃偉倫攝）

家長認為大學名氣重要 建議女生放棄入讀心儀學系

吳錦娟亦引另一例子指，一名女考生一直以入讀職業治療學系為目標，但文憑試後預計只有23至25分，擔心未能入讀心儀大學。女生了解到SSSDP有相關課程報讀，但相關學院未為正式大學，故有猶豫；而其家人則認為，大學名氣為重要因素，建議女生放棄入讀心儀學系，以其他學系取代，結果令女生於放榜前束手無策。

吳錦娟提醒，考生規劃升學路時，宜多角度思考，不應盲目跟從他人意見，必須綜合考慮自己的興趣、能力及個人目標等，避免因一時衝動而導致損失金錢及時間。

青協業務總監徐小曼表示，家長應避免指摘、比較、貶意及負面的說話，有時「無聲勝有聲」，透過簡單的休閒活動如看電影、跑步等，可協助子女分散放榜壓力，紓緩情緒。