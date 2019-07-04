【立法會衝擊】嶺大校長鄭國漢：對暴力事件感憂心　促對話解困局

反對《逃犯條例》修例的抗爭升級，有示威者在7.1回歸日衝擊立法會大樓，造成大樓多處損毀。繼香港大學、科技大學、城市大學及恒生管理大校長發聲明回應事件後，嶺南大學校長鄭國漢今日（4日）亦公開回應事件，表示對社會連串衝突及示威者衝擊立法會大樓的暴力事件感非常憂心，直言「不能容忍任何暴力行為」，促各方放下成見，重建理性的溝通橋樑，以對話和談判化解當前的困局。

嶺大校長鄭國漢。（資料圖片）

嶺南大學校長鄭國漢與恒生管理大校長何順文一樣，未有直接點名譴責立法會衝擊事件，鄭國漢只表示，對近日社會一連串衝突，以及本周初有示威者衝擊立法會大樓的暴力事件「感到非常憂心」。

他又說，理解社會各界對社會議題持不同意見，但認為絕大部分市民樂見和諧穩定的社會，認為大眾應以和平、理性和文明方式表達意見，強調不能容忍任何暴力行為。

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對於近日社會上發生的一連串衝突，以及本星期初有示威者衝擊立法會大樓的暴力事件，我感到非常憂心。 我理解社會各界對於社會議題持有不同的意見。然而，透過和平、理性和文明的方式表達意見，是我們必須堅守的方向；我們不能容忍任何暴力行為。 我相信，絕大部分市民都樂見一個和諧而穩定的社會。我期盼各方放下成見，重建理性的溝通橋樑，以對話和談判化解當前的困局，以建設性倡議協助解決深層社會矛盾，一起為香港的未來共同努力。 我衷心希望嶺大的學生對於任何社會議題，能堅持獨立思考、慎思明辨， 採用和平、理性和文明的方式表達意見，以社會福祉為依歸。 嶺南大學校長鄭國漢

鄭國漢呼籲各方放下成見，重建理性溝通橋樑，以對話和談判化解當前困局，並「以建設性倡議協助解決深層社會矛盾，一起為香港的未來共同努力。」

他又希望嶺大學生能堅持獨立思考、慎思明辨，以社會福祉為依歸，採用和平理性、文明方式表達意見。