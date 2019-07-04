【逃犯條例】網民號召周日高鐵西九站集會　警正與港鐵商部署應變

《逃犯條例》修訂引發多場大遊行及示威衝突，風波至今仍然未平息。有網民近日於連登討論區號召周日（7日）由尖沙嘴梳士巴利花園前往高鐵西九龍站集會，惟活動詳情仍有待不反對通知書確定。 高鐵西九龍站外判商國際永勝護衛管理有限公司行政總裁蔡明輝表示，得悉警方正與港鐵商討部署應變計劃，須待港鐵落實有關安排，才能分配當日車務及保安人手。

網民於連登討論區號召7月7日九龍區大遊行，由尖沙嘴梳士巴利花園出發至高鐵西九龍站。（網上圖片）

繼民陣於周一（7月1日）舉行遊行後，再有團體近日於連登討論區號召7月7日舉行九龍區大遊行，於下午3時在尖沙嘴梳士巴士花園集合，途經海傍及廣東道前往高鐵西九龍站集會。號召遊行的網民為避免中央封鎖消息，冀透過遊行並派發傳單，向內地自由行遊客宣揚「香港價值」。

對於港鐵會否加派額外人手到站內駐守以維持秩序，負責西九龍站保安及車站營運外判商國際永勝行政總裁蔡明輝表示，西九龍站平日大約有200至300名保安職員駐守站內，得悉警方正與港鐵商討當日的部署行動，故須待港鐵通知，才能因應情況調派額外人手，惟他相信警方亦會派員巡邏。

高鐵西九龍站外判商國際永勝護衛管理有限公司行政總裁蔡明輝表示，至今未有獲悉任何指示，須待港鐵與警方商討後，才安排當日人手。（資料圖片）

至於進駐西九龍站的米芝蓮一星食肆「添好運」，其經理麥先生則表示憂慮當日安排人手及食物運送有難度，今早遂詢問高鐵職員會否有特別安排，惟獲職員告知周日的集會活動至今仍未取得不反對通知書，故未有特別措施，仍待港鐵指示。

港鐵：因應情況靈活調配人手

港鐵發言人表示，留意到網上有關發起到高鐵西九龍站集會的消息，港鐵一向致力維持車站運作安全和暢順，會密切留意西九龍站及其他港鐵車站的情況，靈活調配人手，維持秩序。