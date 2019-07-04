【逃犯條例】五子金鐘絕食24小時　以苦行控訴　尋第三種抗爭方式

反修訂《逃犯條例》風波不斷，市民因應政府未回應訴求衝擊立法會，更接連有年輕示威者以死控訴，令社會悲慟不已。在雲迷霧鎖天氣下，「好鄰舍北區教會」傳道人發起於金鐘發起絕食無限期抗議，至今已絕食逾24小時。三名80後男女和一名七旬馬屎埔村收地抗爭老翁加入，一同以絕食控訴政府不公，途經市民施予牛奶和水為絕食者打氣。絕食者稱，願在抗議政權的聚腳點，以愛香港的心，「透過受苦控訴暴政，向世界說明我們的心志」。

「好鄰舍北區教會」過去積極投身反修訂《逃犯條例》社運，包括於6月9日、6月16日及「七一回歸」發起義載活動，接載北區市民到維園參與遊行，傳道人陳凱興（Roy）更走上前線聲援和保護示威者。Roy昨日早上10時開始於金鐘海富天橋附近發起無限期絕食，直至「身體支持唔住，或政府回應訴求」，至今已經絕食24小時身體狀況良好，目前身體狀況良好，惟開始出現肚瀉狀況。

「好鄰舍北區教會」傳道人陳凱興（Roy）昨日早上10時開始於金鐘海富天橋附近發起無限期絕食。（黃偉民攝）

Roy形容絕食並不孤單，參加者由1人增至5人，會飲淡鹽水、維他命C等，並有醫護朋友前來支援。他們亦已與商場及市民溝通，暫時未有被驅趕。期間他們祈禱和唱聖詩，為香港未來祝福，不少市民前往向他們表示加油，又特意帶同牛奶和水探望。

Roy選擇以絕食抗爭，源於7.1立法會衝擊事件後，特首林鄭月娥於凌晨四時召開記者會，認為政府「麻木不仁」，對港人的訴求未有回應之餘，只關注行動本身是否有觸犯法律，而非行動本身的訴求是什麼。現時他預示本港的抗爭只有兩個方向：武力升級以及自殺浪潮增強。他認為，作為傳道人，信仰價值中，生命最為寶貴，故此尋找第三種抗爭方式。

期間絕食者祈禱和唱聖詩。（黃偉民攝）

Roy希望透過絕食，以另一種燃燒生命的方式，期待以公眾壓力喚醒政府關注，陳傳教指，行動的主要目標並非政府，而是市民，尤其是年輕人，「只有更多人參與絕食，我地既群眾壓力就越大。」他又指，昨日早上親眼目睹一名女子企圖自殺，旁邊的人擁抱著她，安慰她，認為社會撕裂已傷害了許多人的心靈。他亦稱，若部分想自毀人士，可考慮加入絕食行動，「讓生命並非稍遜即逝，而是透過這受苦，控訴暴政，向世界說明我們的心志！」

他坦言，前線的年輕人令他最為擔憂，有部分前線示威者對他稱「如果我知道我俾警察捉，會俾人入罪，我寧願死。」他能理解年輕人現時的驚恐，社會彌漫著白色恐怖。從前他從事青少年工作，認為政府壓制得越厲害，年輕人亦會「反彈」得越嚴重。他呼籲群體彼此互助，現時的「抓捕」行動就如魔鬼的爪牙，在暗中做事，如果不介意發聲，可以加入絕食行動。

琳琳和陳伯（左）昨參與絕食，要求政府回應訴求。（黃偉民攝）

八十後的絕食者琳琳為Roy教友，由昨日開始絕食，期望政府盡快回應訴求。早前她罷工參與遊行及絕食行動，令她失去了本來在寵物店的工作。但「政府完全唔關注港人對佢嘅睇法」，故會堅持行動，直至特首林鄭月娥回應訴求。

73歲陳伯一直為馬屎埔村收地抗爭，亦自發由昨晚8時加入絕食，認為自己的年紀不是問題，「我已經豁出去，撐得幾耐就幾耐」。他手持毛筆，坐在地上寫標語「盧偉聰知法犯法，暴力鎮壓市民」。他指是自己為社會站出來，「哪怕是強權政府唔比我地發聲，我地都要發聲。」

陳伯表示，為香港好，應該站出來捍衛其民主及自由，過往自己參與其他抗爭行動已經20多年，有兩宗司法覆核官司在身，但會盡力與市民攜手建設香港，繼續堅持。他指，公義及法治為本港的核心精神，必須捍衛及珍惜，希望特區政府聆聽民意，「唔好講一套做一套。」

附近上班的市民帶食水到場探望。（黃偉民攝）

採訪期間，在附近上班的江小姐帶同食水到場，略盡綿力，透露早前曾為其他示威者提供物資。七一遊行之後，她認為政府仍未回應市民訴求，近日更開始拘捕行動，是「與民為敵」的行為。

她語重心長說，不同人都盡自己的力量為香港做份內事，最令她感動的事是七一遊行的時候，示威者一聽到有救護車通過便會自動讓路，「住咗香港咁耐，第一次覺得香港人好有愛」，可是無奈政府至仍未回應訴求。她又指，如果特首林鄭月娥的確如其所言會聆聽各方意見，便不應只逗留在立法會內，「出嚟就譴責」。她稱，在示威者在立法會內寫了四字「官逼民反」，令她非常認同，認為大家應反思是什麼驅使一群年輕人，放棄自由，要爭取的是什麼。