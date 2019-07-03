【逃犯條例】網民號召7．7九龍區遊行向內地客宣傳　警稱接獲通知

撰文：莊恭南
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政府修訂《逃犯條例》引發近月多次大規模示威。民陣前日舉行7.1遊行後，再有團體在網上號召7.7從尖沙咀梳士巴利花園，遊行到西九龍高鐵站集會。遊行發起人又表示，已將遊行通知警方，活動詳情仍有待不反對通知書確定。號召遊行的網民指，中央政府因懼怕香港的情況影響內地，故封鎖消息，希望透過遊行向內地自由行遊客宣傳「香港價值」。
《香港01》就該遊行向警方查詢，警方則回應稱「接獲一個團體通知，擬於七月七日於九龍區舉行公眾活動。警方正與有關人士溝通，了解活動細節，並會按現行機制處理。」
（網上圖片）
政府雖暫緩《逃犯條例》修訂，但就久久未回應民間提出，包括完全撤回修例、釋放被捕示威者及撤銷6.12暴動定性等多項訴求。民間則計劃於7.1遊行後再次發動「攻勢」。
號召遊行的帖文指，「雖然大家經過七一覺得好攰，但喺我地更加唔可以停，只可以咩方法未試過都試下」；因此「要開啟自由行旅客呢一條戰線」。
民陣前日舉行7.1遊行後，再有團體在網上號召7.7從尖沙咀梳士巴利花園，遊行到西九龍高鐵站集會。（資料圖片/盧翊銘攝）
遊行主題為「九龍區大遊行 香港人，就是香港最美的景點」，計劃於7月7日下午三點集合，起步點為梳士巴利花園，經海傍及廣東道前往西九龍高鐵站集會。
《香港01》就該遊行向警方查詢，警方回應稱「接獲一個團體通知，擬於七月七日於九龍區舉行公眾活動。警方正與有關人士溝通，了解活動細節，並會按現行機制處理。」