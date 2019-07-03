【逃犯條例】網民號召7．7九龍區遊行向內地客宣傳　警稱接獲通知

政府修訂《逃犯條例》引發近月多次大規模示威。民陣前日舉行7.1遊行後，再有團體在網上號召7.7從尖沙咀梳士巴利花園，遊行到西九龍高鐵站集會。遊行發起人又表示，已將遊行通知警方，活動詳情仍有待不反對通知書確定。號召遊行的網民指，中央政府因懼怕香港的情況影響內地，故封鎖消息，希望透過遊行向內地自由行遊客宣傳「香港價值」。

《香港01》就該遊行向警方查詢，警方則回應稱「接獲一個團體通知，擬於七月七日於九龍區舉行公眾活動。警方正與有關人士溝通，了解活動細節，並會按現行機制處理。」