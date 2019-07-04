康文署遊樂場環境污糟　四成劏房戶兒童留家「玩手機」

愛玩樂是兒童的天性，然而香港基督教服務處調查發現，油尖旺及深水埗兩區大部分公園設施，對0至3歲幼童而言卻是「不體貼、不整潔、不安全」，其中40%劏房戶家長指，與子女在家「玩手機」作為主要活動。劏房户謝太指，每次帶子女步行15分鐘才能到公園萬，且環境污糟。 機構建議，康文署應檢視及改善「兒童遊樂場設施」的規劃策略，並將相關設施納入市區重建規劃中。

香港基督教服務處於今年4至6月，在油尖旺及深水埗兩區共收集456份問卷，訪問包括劏房、公屋和私樓住戶。（香港基督教服務處提供）

香港基督教服務處於今年4至6月，在油尖旺及深水埗兩區共收集456份問卷，訪問包括劏房、公屋和私樓住戶。調查發現，逾90%劏房戶家長認為「公園」是他們「除家中活動外最常到的地方」，但當中36%表示由家中步行至最常到達的社區遊樂設施，最少要15分鐘，路程較遠。而80%劏房戶家長表示「因沒有足夠空間」，阻礙與子女在家進行遊戲；該比例為公屋及私人住宅單位住戶的約1.5倍。40%劏房戶家長與子女以「家中看手機」作為主要活動，為公屋和私樓住戶的1.5倍。

居於深水埗的劏房户謝太表示，其居住地方沒有電梯，要「手抱」3歲女兒上落樓梯，所以每次外出活動都很困難。她續說，每次要步行15分鐘到公園玩，且衛生情況相當惡劣。她說：「公園好污糟，佈滿煙頭和玻璃樽，設施少及單調，也不適合女兒玩。但沒有辦法，家中太細，又怕沒有足夠活動影響孩子發展，因此別無他選。」

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社工李文浩曾走訪60多個由康文署管理的休憩花園作實地考察，他指，現時大部分公園對0至3歲幼童來說是「不體貼、不整潔、不安全」，「很多公園設於馬路旁邊，家長無法安心讓小孩玩耍，害怕發生意外。大部分公園只有很少設施，也沒有按小朋友不同年齡發展的需要而設計。」

家情綜合家庭服務中心主任何鳳娟認為，康文署應檢視及改善「兒童遊樂場設施」的規劃策略，並聽取不同持份者的建議。她又指，當局應在市區重建中將「兒童遊樂場設施」納入規劃，修改區內相關設施的位置及配置。

何鳳娟又建議政府相關部門提供誘因，批出款項供團體申辦「流動幼兒遊樂場」服務，釋放現有公共空間供團體使用，為基層幼兒及兒童創造遊戲玩樂空間。