【隱形香港．地】劏房之城 九成孩子在居所同一地方做功課進餐

全港近21萬人居於不適切居所（劏房、平台潛建物、天台屋、床位），劏房户人均居住面積49.6平方呎。16年至17年間，此類居所由10萬5千多戶升至11萬5千多戶，升幅9%。

團體發表「葵涌區內影響不適切居所兒童成長及發展需要的環境因素報告」，訪問了100戶葵涌區內家庭。92% 受訪者指孩子在居所內同一地方做功課及進餐；93% 指居所空氣不流通影響小孩呼吸系統；81％指牆壁滲水令室內環境更惡劣，影響孩子健康。

住葵涌區的謝小姐說：「我和4歲女兒住在80呎單位。住板間房和劏房，至今3年多。」因為單位太細，「她平時會在地面墊子上做功課。我在馬桶旁煮飯、屋外是污水渠，滋生蚊蟲，只能長期關窗。」

此外，96%受訪者指居所空間未能滿足小孩玩樂的需要；83.7%指出葵涌區公共遊樂場設施人均面積屬全港最少，限制孩子在玩樂機會。團體指區內遊樂場面積小，約4.5萬名小童人均僅0.16平方米。謝小姐提起她和女兒相處的情況，「對著四面牆，你望我，我望你，很大壓力。帶她去公園，但設施極度不足。」她指出區內公園設施多為長者而設，小朋友沒意慾前往。

葵涌劏房居民大聯盟倡議，政府立法規管人均居住面積至75平方呎，與公共房屋的標準看齊，以及設立全港公共遊樂場人均面積。