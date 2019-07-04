搪瓷大王爭產案　辯方指遺孀曾指嫡孫未把她當祖母　不想給他財產

已故搪瓷大王陳兆民的遺孀黃秀珍去世後鬧出爭產案，今午（4日）在高院續審，陳兆民的嫡孫陳禹嘉繼續接受其姑姐的律師盤問，律師指，作為陳兆民第二任妻子的黃，覺血緣於元配的陳禹嘉，未有把黃當是祖母看待，故黃並不想把遺產留給這名嫡孫；而黃成立信託時，亦多次表示不理解，故認為黃是受到不當影響下，才簽下遺產分配的文件，陳禹嘉否認說法。

被告陳美珠認為母親黃秀珍是受原告陳禹嘉不當影響才簽下遺囑。（朱棨新攝）

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原告陳禹嘉（下稱：原告），是陳兆民的長孫，原告的父親陳一心，是陳兆民與元配所生；而被告陳美珠（下稱：被告），則是陳兆民與第二任妻子黃秀珍的女兒，陳兆民在元配過身後，才娶黃為妻。原告現稱持有黃的遺囑，因而要求法庭認證該文件屬實。

黃曾稱原告未把她當祖母看待

案件下午續審時，被告律師指黃秀珍和銀行職員於1999年5月就成立信託的事開會，並讀出會議的謄本。黃在會議中表示不想成立信託，想自行保管財產。職員就向她解釋什麼是信託，黃坦言她很快便會忘記。黃又指，原告未有視她為祖母般對待，不想把錢給予原告，亦不想給被告。

黃曾表示不想成立信託

被告的律師質疑，謄本的內容顯示黃不明白什麼是信託，也不想成立信託。原告被追問時解釋，黃當時想討好不同人士，包括她的女兒，即被告，因此才這樣說。但原告補充他未有參與該會議，故難以評論。

原告否認黃受不當影響下簽文件

被告律師又質疑，黃秀珍是受原告的不當影響，才於1992年簽下遺囑等多份文件，指原告亦濫用黃對他的信任。原告否認，但他承認黃當時簽下多份文件，是避免被告分得黃的資產。

案件編號：HCAP 15、HCA 1284/2013