【逃犯條例】回望六月漫長抗爭　最少71人被捕　五人涉「暴動」

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過去的6月，香港人就逃犯條例修訂進行了多次示威，及發生了一連串衝突。由6月9日的百萬人遊行反修例，到政府出新聞稿指，6月12日會如期就逃犯條例進行二讀，激發了6月12日大批示威者包圍立法會及佔領金鐘一帶多條道路，最後發生激烈衝突，警方發放了150枚催淚彈、20枚布袋彈及數枚橡膠子彈。

警方的武力鎮壓，引發逾200萬人於6月16日再一次上街遊行，及後市民又自發進行了一連串的包圍警總、「接放工」行動等，而政府始終只是宣佈「暫緩」條例修訂，不願說出「徹回」二字。政府強硬的態度，最終再次觸發55萬人於7月1日上街遊行，成為本港回歸22年來最多人參與的七一遊行。

漫長的6月，經歷了多次示威抗議，綜合警方數字，最少有71人被捕。

6月16日，逾200萬人上街反逃犯條例。（資料圖片）

6月9日及6月10日：19人被捕

6月9日，103萬人上街遊行反條例，政府於晚上出新聞稿，指6月12日會如期就逃犯條例進行二讀，部分示威者不滿，留守立法會，至6月10日凌晨時，警方開始清場，爆發衝突。警方於當日開記者會，指行動中有19人被捕，年齡介乎19至34歲，涉嫌非法集結和阻礙警務人員執行職務。

6月10日警方清場，拘捕了19人。（資料圖片）

6月12日：24人被捕

6月12日，原本為政府就逃犯條例進行二讀的日子，大批示威者包圍立法會及佔領金鐘一帶多條道路，令二讀不能進行，最後發生激烈衝突，警方發放了150枚催淚彈、20枚布袋彈及數枚橡膠子彈。警務處處長盧偉聰於6月17日見記者時指，直至當日，就6.12拘捕了15人，涉嫌觸犯有關暴動罪和暴力罪行，當中五人涉干犯暴動罪。而6.12當日，警方在周邊地方拘捕17人，涉嫌觸犯未能出示身分證明文件、遊蕩、藏有工具可作非法用途等。6月18日，警方表示，6.12涉嫌「遊蕩」被拘捕的8人，獲無條件獲放。即就612的衝突，警方共拘捕了24人。

6月12日，警方向示威者胡椒水，又發放了150枚催淚彈、20枚布袋彈及數枚橡膠子彈。（資料圖片）

6月21日：１人被捕

6月21日，大批示威者包圍灣仔警察總部，有份包圍的31歲「畫家」潘運瑭，於7月3日上午，涉嫌「襲警」、「刑事毀壞」、「在公眾地方行為不檢」被捕。

6月21日，大批示威者包圍警察總部。（資料圖片）

6月30日：6人被捕

6月30日，立法會議員何君堯發起的撐警集會在金鐘添馬公園舉行，當撐警示威者與反修例示威者相遇時，雙方發生爭執，撐警集會者對記者、反修例人士辱罵、吐口水及投擲泥土等，警方拘捕6人，年齡介乎20至72歲，涉嫌「藏有攻擊性武器」、「襲擊致造成身體傷害」、「普通襲擊」及「在公眾地方打架」。

6月30日，建制派發起撐警集會，有集會人士襲擊反修例人士。（資料圖片）

7月1日上午衝突：12人被捕

7月1日，本港回歸22周年，55萬人參與由民陣發起以「撤回惡法、林鄭下台」為主題的七一遊行，而遊行前，有示威者再衝擊立法會一帶。警方稱，經調查後，就七一在立法會綜合大樓一帶發生的暴力事件共拘捕12人，年齡介乎14至36歲，涉嫌「藏有攻擊性武器」、「非法集會」、「襲警」、「妨礙警務人員執行職務」、「違反《1995年飛航（香港）令》」及「未能出示身份證明文件」等罪行。

7月1日，有示威者進入立法會，於會議廳內寫上示威字句。（資料圖片）

7月1日闖立會：1人被捕

7月1日，有示威者衝擊立法會，最後立法會大門玻璃爆裂，有示威者進行立法會內，並進入會議廳，將主席位置上的區徽噴黑，又於會議廳四處噴上示威字句。當日有進入會議廳的31歲「畫家」潘運瑭，於7月3日涉嫌「強行進入」及「刑毀」被拘捕。由於警方仍就耿闖入立法會事件進行搜證，就7月1日強闖立法會，截至昨日(3日)，只有一人被捕。

畫家潘運瑭因包圍警總及闖立法會被捕

潘運瑭因6月21日包圍警總及7月1日闖入立法會被捕，涉嫌「襲警」、「刑事毀壞」、「在公眾地方行為不檢」及「強行進入」。根據《公安條例》第23條「強行進入」，任何人如以暴力方式進入任何處所，不論他是否有權進入該處所，亦不論該暴力行為是否包括向任何其他人施加實際武力、作出恐嚇或砸開任何建築物，或集合數目不尋常的人，均屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處第2級罰款及監禁2年。另外，「刑毀」的最高刑罰為監禁10年，「襲警」最高可被處監禁2年，而「在公眾地方行為不檢」一經定罪，可處監禁12個月。

畫家潘運瑭因包圍警總及闖立法會被捕。（資料圖片）

9人因涉警察起底被捕

自6月12日警方與示威者發生激烈衝突後，令警民關係緊張，警方指發現有超過1,100名警務人員及其親友的個人資料被不當地公開，以及有人攻擊警察網站、煽動他人毀壞公眾設施及刑事恐嚇的行為。網絡安全及科技罪案調查科人員經深入調查後，於7月2日晚上及7月3日，拘捕7男2名，年齡介乎16至40歲，分別涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」、「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」、「刑事毀壞」、「威脅會摧毀或損壞財產」及「刑事恐嚇」。