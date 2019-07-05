搪瓷大王爭產案　大王遺孀慶賀陳方安生娶新抱　卻未出席嫡孫婚禮

已故搪瓷大王陳兆民與遺孀黃秀珍相繼去世後，兩人的女兒與嫡孫為家產對簿公堂。案件今（5日）在高等法院續審，代表女兒的律師盤問嫡孫陳禹嘉時指，黃於1999年被診斷患上認知障礙症，嫡孫未有留意，還要黃在這情況下辦遺產安排，指黃根本不明所以。律師又以照片證明黃與女兒關係好，指二人曾一同慶賀女兒的姑拉陳方安生娶新抱，黃反而未有去嫡孫於澳洲的婚禮。

原告陳禹嘉稱認為叫祖母黃秀珍辦理遺產事宜時很健康。（資料圖片）

+ 2

原告陳禹嘉(下稱：原告)是陳兆民的嫡孫，被告陳美珠(下稱：被告)則是陳兆民及黃秀珍的女兒，亦是原告的姑姐。而被告的丈夫方桂生，則為前政務司陳方安生的五弟。

黃在1999年診斷患認知障礙

代表被告的指出，黃於1999年被診斷患上認知障礙症，原告當時卻未注意到她的徵狀。同時，根據黃和銀行職員於同年就成立信託開會時的謄本，黃當時在記憶和理解方面明顯有問題。律師直指，原告不關心黃的情況，反而趁此機會在當年替黃訂立遺囑，黃當時是不理解遺囑的效力。原告庭上解釋指，認為黃當時很健康，直至原告和被告之間在美國有訴訟，才知道黃患有認知障礙症。

辯方續指，黃曾於1998年接受手術，她之後在美國三藩市休養兩個月，原告卻不知此事。原告回應指，或許黃有告訴他，但他忘記了。

母女同出席陳方安生兒子婚禮

原告日前供稱，黃聲稱因保險箱問題而遭到被告騷擾，為避開被告，黃於1999年搬離九龍喇沙利道住所，並到酒店居住。辯方今於庭上呈上多張照片，顯示黃和被告同年一同到海洋公園，又有一同為黃慶祝生日，更一同出席被告姑拉陳方安生的兒子的婚禮。辯方指，照片顯示的情況和原告指被告與母關係欠佳有出入。原告解釋，兩人之後和好，但他並不知道詳情。

黃未有出席原告婚禮

惟辯方反指，原告不想黃和被告再聯絡，才安排黃搬到酒店。黃雖然不想搬走，但為了服從原告，才接受安排。原告否認。

此外，對於原告早前指，黃因不想乘搭飛機才未有於2003年，出席原告父親陳一心於上海的喪禮。辯方指，黃於2013年前曾坐飛機到美加多個地方，而原告於1999年在澳洲結婚時，黃更拒絕邀請出席婚禮。辯方質疑原告的說法是謊話，原告否認。

案件編號：HCAP 15、HCA 1284/2013