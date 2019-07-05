【港鐵撞車】荃灣線信號更新今年難完成　研金鐘站加班空車疏導

港鐵車廂經常逼爆，近年多條鐵路線載客率遠超負荷。為加密列車班次，港鐵遂於2015年斥資33億元更換7條港鐵線的信號系統，惟今年3月18日測試荃灣線新信號系統期間，中環至金鐘站兩列列車相撞。事故發生後，港鐵隨即煞停所有新信號系統測試工作。 港鐵今（5日）召開記者會交代事故成因，並提及今年內難以完成荃灣線的新信號測試工作，且其他鐵路線的信號更換工程時間表亦相繼受影響。港鐵將研究其他方法疏導人流，例如由中環站開出較多空置列車到金鐘站接載乘客。

港鐵今日下午召開記者會，交代今年3月荃灣線測試新信號系統期間，兩列列車相撞的原因。港鐵車務總監劉天成表示，新信號承辦商Alstom-Thales DUAT Joint Venture於2017年修改軟件時，出現軟件編程上的執行錯誤，引致兩列列車同時駛入渡線並出現相撞。港鐵已向承辦商提出一系列的措施，並會嚴厲監督其工作。

而荃灣線原訂今年下半年逐步投入雙系統營運，即在行車時間同時運作新舊系統。惟事故發生後，港鐵因安全關注隨即煞停所有新信號系統測試工作。港鐵車務總監劉天成今日重申，有關測試工作須得到政府相關部門同意才會恢復，故荃灣線新信號系統測試工作較難於今年內完成，其他鐵路線包括港島線的信號系統測試時間表亦受到影響。

港鐵車務總監劉天成說，荃灣線新信號系統測試工作較難於今年內完成。（余俊亮攝） 倘更新信號系統工作延遲，將不能進一步加密列車班次，以紓緩現時港鐵超負荷的載客量。劉天成表示，港鐵會從其他方面疏導人流，例如安排較多空置列車從中環站駛至金鐘站接載乘客；於手機應用程式「MTR Mobile」推出「預計候車時間」功能，讓乘客可避開繁忙時段搭車等。 至於港鐵多次強調列車相撞事故，承辦商有「不可推卸的責任」。被問及會否轉用其他承辦商或棄用後備電腦系統。劉天成則表示現時承辦商已撤換導致軟件問題的軟件設計及開發團隊，並會與他們跟進一系列措施，有需要將要求重新編寫程式、檢視主、副電腦系統。

為加密列車班次，港鐵2015年斥資33億元更換7條港鐵線的信號系統。（余俊亮攝）

另外，承辦商及港鐵亦會分別聘請「獨立軟件評估顧問」及「獨立安全評估顧問」，以避免事件重演。倘承辦商未能跟從指示，方會考慮其他方案。而港鐵至今未有交代向承辦商追討賠償的金額，惟港鐵行政總裁金澤培則表示，事故發生後港鐵於5月11日至13日向八達通乘客提供約半價的車費優惠，則動用了數千萬。