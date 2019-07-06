人民日報海外版發文　批中英聯合聲明無賦予英方權利監督一國兩制

中英近日多次就香港反對修訂《逃犯條例》隔空開火，人民日報海外版今日（6日）再發表文章開戰，稱《中英聯合聲明》並無賦予英方權利監督一國兩制的實施，警告英方應停止干涉中國內政、挑戰底線。面對香港問題，英國須端正位置，將香港作為中國的一部分來對待，兩國才能得以開展對話。

人民日報海外版發表文章，指《中英聯合聲明》並無賦予英方權利監督一國兩制的實施。（資料圖片）

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）前日（4日）受訪，再次敦促中國尊重香港一國兩制，事隔兩日，中方反擊。人民日報海外版今日發表《某些人在香港問題上須擺正位置》為題的署名評論文章，批評英方官員頻頻對香港事務說三道四。

文章指出，英方官員動輒提出《中英聯合聲明》，但聲明中沒有任何條款允許英國對香港行使任何權利監督「一國兩制」的實施情況。而香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預，中方警告英方某些人停止干涉內政、挑戰底線。

此外，文章又提到一些英國媒體針對香港修例問題不間斷採訪支持抗議者，刻意忽視強烈反對暴力的意見，迴避80萬香港人聯署支持香港特區政府修例等重要情況，斥有關言論和報道影響了國際輿論的公正性，顯然對中國不公平。針對7月1日的立法會衝擊，有英方政客將香港特區依法處置肇事者誣衊為「鎮壓」，為違法分子撐腰。

中方又奉勸英方某些人避免損害大局、破壞合作。建議面對香港問題時，英國須端正位置，將香港作為中國的一部分來對待，兩國才能得以開展對話。