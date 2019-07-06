【逃犯條例】教大學生會辦悼念會　朱牧致悼詞　盼港人並肩走下去

政府修訂《逃犯條例》惹起爭議，一個月內引發連串示威浪潮；面對社會紛爭，部分參與者更感情緒困擾。上周有教育大學女學生從住所墮樓，遺下對反對修例的訴求；日前於中環墮樓的鄔女士亦為教大的畢業生。教育大學學生會今日（6日）於校內為二人舉行悼念會，現場有約150人到場悼念。

香港教育大學學生會今日（6日）於校內為二人舉行悼念會，現場有約150人到場悼念。（林若勤攝）

悼念會於下午3時開始，現場放有留言板及打氣板，開始前有不少人到場寫下悼念字句，藉著一字一語哀悼逝者，並向同路人打氣。不少在場人士均穿上黑衣、繫上白色絲帶，部分人手持白花。

講師黎明：希望年輕人明白非孤身一人

「佔中三子」之一的朱耀明牧師在場致悼詞時，語帶激動，稱死者以生命向強權呐喊，不應該於香港歷史上被抹去，港人更應該對他們的離去心存尊重。他批評政府未有回應200萬港人的訴求，並向逝者稱港人會替他們繼續行下去，「只要扣在一起就有一種力量，留下生命就會有希望。」他希望港人能夠並肩作戰，「一個也不能少。」

教大社會科學系講師黎明亦有到場，她稱對事件感到難過，明白負面情緒是累積而來。她希望年輕人明白自己並非孤身一人，路上有好多人陪伴，而運動亦非只有成功一條路。教大學生會代表致詞時稱，希望校方能正視及協助處理學生的情緒問題，而非以迴避的態度面對。

只要扣在一起就有一種力量，留下生命就會有希望。 朱耀明牧師

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媽媽帶年幼兒子到場 六旬夫婦淚別輕生者

鄧太帶同四歲的兒子到場，她稱上月多場遊行亦有攜同兒子參與，認為現場年輕人表現有勇氣，今次出席悼念會是希望令他們知道自己非孤單。對於林鄭月娥近日邀請學生對話，惟學界要求公開會面，鄧太認同學生做法，質疑政府堅持閉門會面的原因。

鄧太帶同四歲的兒子到場，希望令年輕人知道自己非孤單。（張嘉敏攝）

年逾六旬的梁氏夫婦同樣穿上黑衣到場，二人受訪時不禁落淚，稱已有多名年輕人輕生，到場悼念是唯一可為他們做的事。梁太說，多次參與反對修例的遊行，雖然不認同年輕人的衝擊行動，但強調不會譴責他們，「年輕人有自己想法。」她反斥政府「狡滑」，認同應設有公開對話。

教大畢業生黃先生坦言感到慚愧，認為逝者以死作控訴，惟自己卻在原地踏步，「對唔住呢啲人！」面對社會困局，他坦言未知何去何從。他批評政府漠視港人訴求，形容政府「唔係人」；他又認為學界不應該與林鄭月娥有任何對話，否則只會淪為政治工具，「畀人覺得佢（政府）會聽民意。」

教大：校長張仁良已探望家屬

教大表示，校長張仁良已於上周聯同學系及學生事務處同事探望死者家屬，表達哀思和悼念，並了解其家屬的意願。發言人稱，校方將繼續與他們保持聯繫，提供一切可行的支援，冀助他們度過這個困難時刻。

教大設有24小時情緒支援熱線（電話：8208 1155），有需要學生亦可於辦公時間內，與學生事務處輔導中心的人員聯絡（電話：2948 6245）。

情緒支援求助熱線及網站：

香港撒瑪利亞防止自殺會：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

生命熱線（青少年專線）：23820777

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626

學友社學生熱線：25033399

協青社 24小時青少年服務熱線：90881023

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線 62181084 / 92383400 （英語及粵語）