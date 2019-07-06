【逃犯條例】「黑警死全家」頭像捱批　賴得鐘：對奉公守法警致歉

考評局通識教育科科目委員會主席兼中學通識科教師賴得鐘，早前使用一張含「黑警死全家」標語照片作為facebook頭像，事件引起部分網民不滿。賴得鐘昨日（5日）在facebook回應事件，就事件引起奉公守法維護法紀的警員及相關人士致歉，但重申自己作為教師一直秉持專業，強調個人政治立場與評卷無關。

曾任通識教育教師聯會主席的中學教師賴得鐘，就早前使用含「黑警死全家」標語照片作為facebook頭像一事致歉。（賴得鐘facebook）

賴得鐘解釋，6.12警民衝突異常激烈，他未知有否親友在場，擔心有人會在警方強大火力下受傷，亦一時情勢激動故作上過激言講，他承認有關圖片或對6.12警民衝突中，依循警例運用公權力、維持公眾秩序的警員造成不安，故及後已收回並刪除頭像，對奉公守法維護法紀的警員及相關人士致歉，並承諾日後亦必謹言慎行，以免給予公眾及學生錯誤的印象。

他附對於有意見質疑他在批改通識科考卷不公道，賴得鐘重申自己一直秉持作為教師的專業。他引用 2012 年首屆文憑試通識科考試起，多次分享通識評卷及教學經驗為例，強調教師個人政治立場與評卷無關。至於作為負責檢討考卷的考評局通識教育科科目委員會主席，他強調自己只會從考評機制信度、效度與可行性等準則加以討論，當中完全不涉政治立場。