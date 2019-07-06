【九龍區大遊行】陳帆：港鐵將加派西九站人手　運輸署採措施疏導

政府修訂《逃犯條例》引起一連串示威。有網民號召明日（7日）舉行「九龍區大遊行」，由尖沙嘴梳士巴利花園出發至高鐵西九龍站外，並已獲警方批出不反對通知書。 運輸及房屋局局長陳帆今日（6日）下午見記者表示，港鐵明日將加派人手到站內維持秩序，冀減輕市民出行的不便。同時又指，港鐵與其他政府部門將保持緊密聯繫，得悉約有2000名市民參與遊行後，會在高鐵西九龍站解散，故運輸署將配合交通安排採取適當措施。

運輸及房屋局局長陳帆表示，冀明日(7日)的遊行能暢順進行，港鐵將加派人手到站內維持秩序。（資料圖片）

至於九巴於6月22日凌晨曾開出特別車104R由警察總部開往旺角，運輸署其後要求詳細交代開出特別車的原因。陳帆就事件表示，巴士行駛的路線、收費及營運安排必須得到運輸署批准，雖然以往亦有巴士因應不同情況，提供特別班次服務，惟強調須事先知會運輸署。

而港鐵及機電工程署昨（6日）先後公布港鐵荃灣線兩列列車於3月18日測試新信號系統的調查報告。被問及港鐵是否需就事故發生承擔責任，陳帆表示機電工程署的調查報告只著重技術事故原因，而非針對責任。陳帆續指，相信港鐵會汲取教訓，並做好信號系統的改善工作，重申所有的測試工作須獲安全確認，以及得到有關政府部門審批才會恢復。