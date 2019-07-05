【逃犯條例】7.7九龍區遊行　英國政府提醒訪港國民注意安全

7月7日星期日將會舉行九龍區大遊行，由尖沙咀梳士巴利花園遊行至高鐵西九龍站外，並已獲警方批出不反對通知書。 英國在政府網站今日發表聲明，稱本港近月發生的多宗大規模政治示威，警察和示威者之間曾發生暴力衝突。政府提醒，若英國國民在示威區附近出沒，一旦出現混亂，應遵從當地的官方建議，盡快前往安全地方。

英國政府提醒，若國民在示威區附近出沒，一旦出現混亂，應遵從當地的官方建議，盡快前往安全地方。（GOV.UK網頁截圖）

聲明指出，香港的金鐘區和灣仔區一帶，近期出現多個大型的示威行動，警察及示威者之間亦出現暴力衝突。

不能排除暴力

聲明續指，留意到本港警察已批准周日於九龍區的遊行活動，屆時情況或難以預料，隨後更會出現其他示威活動，本港的部分地方或交通或會關閉或中斷。當局提醒，若國民出現在示威區附近，應留意本港的官方指示，一旦出現混亂，應盡快前往安全地方。

當局又指，雖然參考歷史，本港未有出現恐怖主義，但不能排除有暴力發生。

7.7九龍遊行起點為尖沙咀梳士巴利花園，途經九龍公園徑天橋、廣東道西面行人路，終點為高鐵西九龍總站外滙民道的空地。（香港01美術製圖）