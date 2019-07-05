【逃犯條例】7.7九龍遊行發起人：盼內地客看到真正的和平示威

就修訂逃犯條例，近月出現連串示威行動，有網民更號召周日（7日）遊行，但有別以往由維園到政總的路線，今次遊行會由尖沙咀梳士巴利花園前往高鐵西九龍站集會。 根據警方今日（5日）已批出的不反對通知書，遊行將於下午4時開始，起點為尖沙咀梳士巴利花園，途經九龍公園徑天橋、廣東道西面行人路，終點為高鐵西九龍總站外滙民道的空地。同時，通知書又指，遊行人士到達終點後，必須立即離開，不准逗留；參加者亦不得攜帶可作為攻擊的物件，包括有尖銳部分的雨傘、對眼睛造成傷害的強光或雷射激光裝置等。 7.7九龍遊行的發起人向《香港01》說，遊行是要和平向內地旅客宣傳香港人的理念，因為他們資訊封鎖，內地傳媒放大衝突畫面，卻不報道事件的來龍去脈，他說看不到為何有人覺得今次遊行會危險或失控。

7.7九龍遊行起點為尖沙咀梳士巴利花園，途經九龍公園徑天橋、廣東道西面行人路，終點為高鐵西九龍總站外滙民道的空地。（香港01美術製圖）

下午3點半梳士巴利花園集合 4點出發

就不反對通知書所示，遊行人士可於下午3時半至4時，到尖沙咀梳士巴利花園集合。

遊行會於下午4時開始，直至下午5時半結束，遊行人士會途經梳士巴利道南面行人路、九龍公園徑天橋、廣東道西面行人路、柯士甸道西南面行人路，終點為高鐵西九龍總站外滙民道的空地。

不反對通知書指出，主辦方要確保參加者不得攜帶可作為攻擊的物件，包括有尖銳部分的雨傘。（資料圖片/余俊亮攝）

到達終點後不准逗留

而通知書對今次遊行列出多項特別要求，例如為維護公共安全及公共秩序，在公眾集會或遊行完畢後，組織者必須呼籲公眾集會或遊行人士解散及離開。若有人在活動完結時進行非法霸佔道路活動，組織者必須呼籲停止其非法行為。

同時，當遊行人士到達終點後，必須立即離開，不准逗留，亦不能進入港鐵管轄範圍內，進行任何未經港鐵批准的示威活動。

不得攜帶有尖銳部分的雨傘

同時，通知書又說，在公眾集會或遊行期間，組織者要確保參加者不得攜帶可作為攻擊的物件，包括有尖銳部分的雨傘、造成身體傷害的粉末或液體、對眼睛造成傷害的強光或雷射激光裝置、玻璃樽及硬物等。

7.7九龍區遊行以高鐵站外為終點，記者今日（5日）到西九龍站視察，未見職員人手有特別加強。（余睿菁攝）

組織者冀向內地旅客宣傳理念

值得留意的是，警方的不反對通知書上，組織一欄留空。《香港01》聯絡組織者，他表示以個人名義申請，強調今次遊行「無大台」。他說最初希望遊行可以途徑廣東道名店街，但警方以交通安全為由拒絕，他反建議，希望警方批准讓其中數百名遊行人士行廣東道人行道，但警方再次拒絕，為了盡快獲得不反對通知書，因此接受現時的路線，用九龍公園徑到高鐵站。

遊行發起人強調，遊行的目的是向內地旅客宣傳港人的理念：「內地資訊封鎖，有部份傳媒刻意放大衝突畫面，但完全無報道過香港人的訴求，亦無報道過和平遊行的狀況，令很多內地人覺得香港人很『暴力』、『搞港獨』。但事實並非如此，我希望有讓他們看到真正的和平示威是怎樣，讓他們可以拍照，放到內地的社交媒體。」

他說自己並無特定想過，如何具體解釋衝擊立法會等行為，但網上已經有很多港人發揮創意，製作海報等等，「我相信香港人的創意」。

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7.7九龍區遊行的組織者，曾組織6月26日到各國領事館的遊行活動，他直言看不到7.7遊行有任何危險或失控的可能，高鐵站只是香港其中一個鐵路站，以往遊行都途徑多個鐵路站，相信參與的市民，清楚這次遊行的目的是想旅客宣傳香港的理念。

7.7九龍區遊行以高鐵站外為終點，記者今日（5日）到西九龍站視察，未見職員人手有特別加強，站內有警員巡邏，警員表示未收到周日人手安排。港鐵車務總監劉天成指，已得悉事件，港鐵會因應當日情況，需要時將作出人流管制措施；又呼籲市民及乘客密切留意屆時資訊發放。

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