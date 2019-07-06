機電署報告揭港鐵新信號系統出廠前　無做足模擬測試不符國際標準

港鐵今年3月18日發生列車相撞事故，港鐵隨後成立調查委員會徹查，並於昨日（5日）公布調查結果，稱承辦商早於2017年修改軟件時，衍生了三個軟件編程的執行錯誤。 同時，機電工程署公開該署做的調查報告，揭露在新信號系統出廠前，沒有就主、副電腦系統同時故障，切換備用系統操作下進行全面模擬測試及實地功能測試，做法不符國際標準。報告指出，若曾全面進行相關模擬測試，則或可能發現程式編寫錯誤。

軟件編程的執行錯誤導致出現未知的軟件問題。(港鐵調查報告)

港鐵的調查報告總結認為新信號系統承辦商在執行軟件修改時，出現三項軟件編程的執行錯誤，導致是次撞車事故發生。而機電署的報告顯示，根據紀錄，新信號系統出廠前功能測試階段及實地功能測試階段，均沒有就主電腦系統(A電腦系統)、副電腦系統(B電腦系統)切換備用電腦系統(C電腦系統)的情境進行全面的衝突模擬測試，即A、B系統同時故障，而須把C系統切換為主控電腦，有關做法與國際標準IEEE 1474.4不符。

倘曾進行相關測試或可能發現問題

報告指出，若曾進行全面的模擬測試及實地功能測試，則或可能發現程式編寫錯誤及C系統未能重新產生列車相互衝突區域數據的問題。

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另外，機電署報告提到，原訂於今年2月進行的獨立軟件審核工作未能如期完成，認為如有關審核工作能按計劃完成，則或可能發現軟件的編碼錯誤。



港鐵今日提供補充資料解釋，承辦商未能如期完成內部獨立軟件審核，屬於其內部程序，因內部進度原因而未能完成，並指承辦商從中能發現導致今次事故的軟件問題的機會成疑。港鐵強調於3月18日進行演練前，港鐵已獲得承辦商發出的安全文件，確認其系統安全。