【九龍區大遊行】九巴31條巴士路線　周日遊行期間改道

網民發起明日（7日）以和平、理性、優雅式遊行，由尖沙咀梳士巴利花園前往高鐵西九龍站，向內地旅客解釋近一個月來的反修訂《逃犯條例》。九巴今晚公布，有31條行經尖沙咀的巴士線，需要在遊行期間改道，提醒乘客留意。

受影響路線：1、1A、2、3C、5、5A、5C、6、7、8、8A、8P、11、12、14、28、110、203C、203E、215X、234X、238X、260X、271、280X、281A、268B、269B、296D、W2、W3

遊行不經廣東道名店街

明日遊行先於3時半在尖沙咀梳士巴利花園集會，4時開始出發往西九龍站。將途經梳士巴利道南面行人路，再經九龍公園徑（上天橋）至廣東道西面行人路，再往柯士甸道西南面行人路，終點為高鐵西九龍總站外滙民道空地，不經名店林立的海港城外廣東道一段，預計會有約2,000人出席。

遊行終點為高鐵西九龍總站外滙民道空地。（梁煥敏攝）

封路期間部分路線停預報到站時間

九巴表示，為配合警方在明日公眾遊行的封路安排，將實施改道及改站措施。由於臨時改道關係，有31條路線在遊行期間路線改道，部分巴士站將於封路期間暫停提供智能手機及網上到站時間預報服務。

九巴提醒乘客，臨時改道措施或會因應現場警方指示及實際情況作出調整，受影響路線的班次會有所延誤，乘客應預留充裕的出行時間。如有查詢，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能。