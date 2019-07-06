【九龍區大遊行】發起人強調遊行和平「優雅」　向內地客解釋示威

政府因修定《逃犯條例》的風波持續，有團體發起明日（7日）「九龍區大遊行」活動，由尖沙咀梳士巴利公園，前往高鐵西九龍站，運輸署、警方及港鐵等嚴陣以待。 遊行發起人之一劉穎匡強調，明日的遊行將以「和平、理性、優雅」地進行，向遊客展現港人文明，並「優雅」表達訴求；劉強調絕不會做出任何衝擊行為，斥部份人的批評是「無中生有，分化活動」。

有網民發起「九龍區大遊行」，遊行終點站高鐵西九龍站今（6日）繼續有不少遊客出入境。（梁煥敏攝）

西九龍高鐵站今日有大量旅客進出，站內警員巡邏明顯增加，警員查問路經年輕人。港鐵未有增加圍欄等，但有指已要求明日放假的職員銷假，並調派到西九龍站維持秩序。

有港鐵職員表示，暫未收到要放假員工銷假上班消息，但被告知必需加班留守維持秩序，發生任何事情第一時間通知主管，全體保安人員則會由中午12時起返回工作崗位準備。港鐵回應僅指，會靈活調配人手，以維持秩序。

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預計2,000人參加遊行

由網民更號召的「九龍大遊行」於明日（7日）舉行，劉穎匡今日（6日）下午向傳媒重申，路線將不會經過遊客會去的尖沙咀廣東道名店街一帶；此外，由於港鐵方面反對，解散位置將為西鐵線柯士甸站D2對出空地的五星旗附近，「佢哋唔知點解真係太擔心！」

劉表示，今次遊行將會有40名「健壯」的糾察維持秩序，沿路會呼籲遊行人士跟隨原定路線，並正聯絡立法會議員提供協助，期望一切順利，預計參與人數將會有2,000人。

劉強調遊行目的是希望透過活動向內地旅客宣傳香港人的理念，因為他們資訊被封鎖，內地傳媒放大衝突畫面，卻不報道事件的來龍去脈，強調看不到為何有人覺得今次遊行會危險或失控，參與者會以發派宣傳單張或其他方式，和平、禮貌、友好向內地客宣傳，他最少四次表示這是「優雅」行動，「任何衝擊並非原意，亦不希望發生，只係部份人無中生有，希望作出分化行動影響，企圖減少遊行人數。」

籲遊行人士勿進入站內內地口岸區

劉穎匡又説，數日前曾與港鐵代表開會，對方多番拒絕騰空地方等協助，故要選擇較遠離遊客的柯士甸站D2出口解散；由於尖沙咀廣東道一帶有大量旅客，當局極為擔心，故需要更改起步點至梳士巴利道公園。劉呼籲參與人士不要作出衝擊或自行走到西九龍站內地口岸區進行任何行動，「雖然我覺得大家出席的都係為『反送中』，但絕不要自行走入去『被送中』架！」