衞生署錄得兩宗退伍軍人症個案　籲市民注意供水系統衛生

衞生署衞生防護中心今日（8日）公布退伍軍人症個案最新數字。在6月30日至7月6日期間，衞生防護中心共錄得兩宗社區感染的退伍軍人病個案。兩位病人分別是71歲女病人及98歲男病人，均有長期病患，居住於荃灣及將軍澳私人屋苑。截至7月6日，2019年錄得49宗退伍軍人病個案。2018年及2017年分別有105宗及72宗。

衞生防護中心表示，過去一周錄得2宗退伍軍人病新個案。（資料圖片）

該兩名新增患者均有長期病，其中71歲女病人，居於荃灣環宇海灣第2座；而98歲男病人，居於將軍澳新都城一期第2座。

衞生防護中心發言人表示，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。發言人補充，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。衞生署強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。