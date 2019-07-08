電競快餐店開鑼　打住機食大快活　每小時15元任打

大眾對快餐店的形象，大概是打工仔放工中「食個快飯」或一班年長街坊吃下午茶「打牙骹」的地方。九龍電競館與大快活首次合作，於九展聯營大型電競快餐綜合館，明日（9日）正式開幕，可供「對戰者」邊食快餐邊打機。 九龍電競館創辦人鄺君賢表示，綜合館主要由九龍電競館負責營運，整個項目投資約2100萬，其望將來於其他餐廳合作。

九龍電競館與大快活首次合作，在九展聯營大型電競快餐綜合館。（梁煥敏攝）

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九龍電競館與大快活合作經營的電競快餐綜合館，佔地13,000呎，設有六大區域，包括主舞台，用餐區域，酒吧，直播區，電競區及Xengagement Room，提供超過164個用餐座位及47個電腦位。此外，電競表演的主舞台，電競區及多用途房間，可供用家邊吃飯邊打機，不用「餓住個肚打機」。現場設有多款熱門遊戲，例如王者對決、英雄聯盟等，可即場參與比賽。

市民可邊吃飯邊打機，不用「餓住個肚」。（梁煥敏攝）

九龍電競館創辦人鄺君賢表示，近年不少人進餐後會提着電話打電玩，聯想到兩樣元素可放於一起，而首次跟大快活合作，可算一合即合，「大快活嗰邊都走年輕化以及不同路線，所以大家當做嘗試一下，另外我哋鐘情東九龍區，所以喺九展做呢樣嘢。」

電競綜合館收費為每位15元至20元一小時起，對賽組制方面為500元一小時起，而食物收費則與外面的大快活相若。鄺君賢又説，整個項目為私人投資，由合和方面作協調，總額約為2100萬。藝人杜小喬到現場示範使用專業自助直播設備，直播與觀眾聊天及介紹，她表示跟外面的直播室相若，設備陳設不俗。