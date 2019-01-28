亞洲最大綜合電競館旺角開幕　24小時營業　盼年吸120萬人入場

近年政府積極推動電競產業，本港電競運動平台CGA（Cyber Games Arena）成立佔地2.5萬平方呎、亞洲最大綜合電競館，明日（29日）下午3時起於旺角鬧市正式營業。電競館將設八大專區，包括配置造價達10萬元的超強水冷電競裝備獨立房、全港首個女性粉紅電競專區、多人連線 4D體感虛擬實境（VR）専區、電競主題咖啡店等。 CGA行政總裁周啟康表示，電競館總投資達3,000萬元，期望每年吸引至少120萬人入場，建立電競愛好者聚腳社區。

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電競館座落於旺角麥花臣匯，地舖連地庫兩層達2.5萬平方呎，24小時營業，預計每年舉辦超過150個電競項目。全場電腦均配置GTX1080至RTX 2080 Ti頂尖顯示卡及電競級螢幕，擁有專業競賽舞台並配備無縫液晶電視牆，並設有專業直播設備的直播室，以及耳機體驗及專屬硬件DIY專區。場內亦設有咖啡店供顧客休息，另顧客每光顧專區eSports Arena四小時，即可獲贈湯水或飲品。

CGA由3名年青人在2012年成立，去年獲A輪投資5,000萬港元發展電競。周啟康說，電競館總投資達3,000萬元，包括購置器材、裝修、宣傳等，期望兩年內回本。在電競館八大專區中，他最滿意的是eSports Arena，能支援80人同時「食雞」玩射擊遊戲；又仿效韓國電競館在座位下設「晾腳」位，增加舒適度。

全港首間電競館設有女性專區，走粉紅少女風。（張浩維攝）

此外，館內設女性專區，共有12個座位，專區內電競椅、耳機、鍵盤、滑鼠都是粉紅色，而顯示屏背面配搭閃亮元素。周啟康解釋，近年有不少女子電競戰隊，反映女性電競市場日益壯大，希望電競館可照顧女性玩家的需要。至於VR ZONE則預計要到2月底或3月才推出，周啟康預告屆時會有VR鬼屋遊戲、射擊喪屍遊戲，「因為香港人鐘意恐怖、打喪屍」，料提供超過13個遊戲，並會定期更換。

Ryan（左）期望電競館可達成「Connecting Gamers」願景，為電競玩家營造鬥獸場氣氛，增加緊張感。（張浩維攝）

周啟康表示，市民可免費登記成會員，以時租形式體驗電競，期望電競館可達成「Connecting Gamers」願景，為電競玩家營造鬥獸場氣氛，體現比賽的緊張感覺。日後也會舉辦大小型賽事，例如今年NBA 2K亞太區邀請賽 （NBA 2K League APAC Invitational）將在電競館舉行，邀請亞洲區頂尖選手參與，成為電競玩家聚腳地，甚至小型社區。

CGA香港電競館八大專區 G/F LG/F ESPORTS ARENA THE STAGE ENTERTAINMENT ZONE CGA STORE CONSOLE & MOBILE AREA VR ZONE E-CAFE CGA STORE

CGA香港電競館收費（每小時） ARENA (2am-10am） $20 ARENA $30 BOSS ROOM $100 Streamer Room A $100 Streamer Room B $200 VIP ROOM $240 資料來源：CGA eSports Stadium

另電競館將推出會員優惠，包括1.28萬元全年任玩通行證，以及88,888元成為VVIP，全年可帶最多3名同行朋友任玩及獲贈價值逾4萬元的電腦裝備。