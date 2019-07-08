中年男路邊採野菇用滾水加鹽煮　食後口唇麻痺、視力模糊須住院

衞生防護中心今日（8日）公布一宗進食野生菇類後引致食物中毒的懷疑個案，一名50歲男人在大嶼山嶼南道一帶路邊採摘野生菇類後，加入滾水及鹽烹煮後進食，30分鐘後出現口唇麻痺、視力模糊和噁心，他現時仍然留醫北大嶼山醫院，情況穩定。 中心發言人稱，由於難於辨別菇類是否適宜食用，籲市民切勿採摘野生菇類進食。

衞生防護中心表示，正調查一宗進食野生菇類後引致食物中毒的懷疑個案，個案涉及一名50歲男病人，香港人，初步調查顯示，病人於7月6日在大嶼山嶼南道一帶路邊採摘所進食的野生菇類，至昨日（7日）將採摘得來的野生菇類加入滾水及鹽烹煮約十分鐘後進食，惟在進食30分鐘後出現口唇麻痺、視力模糊和噁心。

病人於今日到大澳賽馬會普通科門診診所求醫，其後轉到北大嶼山醫院入院接受進一步治療，他目前仍然留醫，情況穩定。衞生防護中心正繼續調查個案。

中心發言人稱，由於難於辨別菇類是否適宜食用，市民切勿採摘野生菇類進食。發言人續指，進食菇類引致的食物中毒一般為急性，病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。亦有可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。