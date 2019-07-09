【升中派位】獲派第一志願瑪利諾修院　家長：唔準備好點揀到學校

今日是小學升中派位公佈日，不少學生及家長懷著忐忑的心情回到學校領取派位結果，當中有人歡喜有人愁。油尖旺區名校油麻地天主教小學，今年有約八成半學生獲派首三志願，余佩琴校長稱對此感到滿意，更寄語同學無論被分派到甚麼態度，都要保持積極的態度學習。 不少學生均能獲派首志願，有獲派九龍華仁書院學生表示，學習壓力不大，提早考試便可；亦有女兒獲派瑪利諾修院學校的家長稱，日常會積極督促女兒準備考試，「唔準備好點揀到好學校？」又指現在是努力得到回報。

油尖旺區名校油麻地天主教小學有87.6%應屆小六畢業生獲派首三志願。（歐嘉樂攝)

油尖旺區名校油麻地天主教小學有87.6%應屆小六畢業生獲派首三志願，不少同學獲派到傳統名校。余佩琴校長表示， 雖然今年獲派到首三志願的百分率比上年少約4個百分點，但仍然與全港獲派首三志願的百分率看齊。

校長：是否獲派首三志願 視乎家長進取度

她補充，學生是否獲派首三志願是視乎家長的進取程度，她更著重整體派位情況，對很多學生被派到好的中學感到滿意。余校長補充，下年度統一派位的結果將會提前公佈，她對此表示樂見，認為此舉有助家長減輕壓力及擔憂。

校長余佩琴表示，對整體派位情況感到滿意。（歐嘉樂攝）

獲派真光女書院喜極而泣

不少同學及家長知悉分派結果後神情興奮，互相擁抱。黃煒欣同學得知獲派到第一志願的真光女書院更喜極而泣。黃同學的家長，指女兒的分派結果屬意料之內，並感到滿意，對於女兒能跟隨兩位姐姐的腳步入讀真光女書院感到欣慰。

友好同入九龍華仁書院：提早溫習考試就可

梁同學及譚同學一同被分派到第一志願的九龍華仁書院，他們均表示能夠與好友入讀同一間中學感到開心。

他們均稱平日沒有補習，學習壓力也不大，「只要提早一點温習考試就可以」。無論是老師或父母都沒有逼迫他們温習，更有時間打籃球及看電影，昨晚準備派位時也感到輕鬆。

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獲派第一志願瑪利諾修院 是努力得到回報

另一邊廂，也有同學努力温習及積極準備升中派位，最後亦得到心儀結果。謝樂澄同學被分派到第一志願的瑪利諾修院學校，謝同學，稱對結果感到滿意及開心；家長表示，早前已經為升中派位準備良久，更稱「唔準備好點揀到好學校?」，又指，日常會積極督促女兒準備考試，現在是努力得到回報。

未派第一志願亦滿足

亦有同學未能被分派到第一志願， 歐同學被分派到伊利沙伯中學是她的第二志願。她表示昨晚因為翌日的升中派位而緊張到睡不著，尤其看到今年只有約87%同學獲派到首三志願，擔心無法被分派到首三志願。

區同學謙稱自己平日成績不太好，對現在被分派到伊利沙伯中學感到滿足，她更感謝學校提供了許多資源，有助她六年來的學習。