【升中派位】基層派Band 1學校　鮮魚行校長：家長學生滿意最緊要

小六升中派位結果於今日（9日）公布，學生以基層為主的鮮魚行學校有同學透過統一派位，獲派第一組別傳統名校。 校長施志勁指，學生和家長派到心儀的中學才是「真正的滿意」，又強調升中派位「等同競賽，競賽一定有輸有贏」，寄語對派位結果失望的同學，追求知識固然重要，但抗逆能力亦同樣重要，期望同學盡快平復心情想好解決辦法。

任耀華同學獲派第二志願觀塘瑪利諾書院，一家4口由大角咀劏房成功上樓，去年10月遷至觀塘安泰邨。（張浩雄攝）

獲派第二志願觀塘瑪利諾書院的任耀華同學，雖然非派獲第一志願，但任同學表示不太失望，對結果仍然感到滿意；他覺得觀塘瑪利諾書院的同學有親切感，期望日後中學生涯更加努力，入讀一所好大學。

去年成功「上樓」

事實上，他的喜悅亦包括去年一家4口，成功由大角咀劏房「上樓」公屋，去年10月遷至觀塘安泰邨，獲派觀塘區學校，日後上學亦較方便。

任同學的母親全職家庭主婦，她指，家中收入主要來自丈夫每月一萬二千元薪金。她指以往居住環境較為狹窄，兩姊弟要共用一張書桌做功課，上樓後環境大大改善，又透露一家從未去過旅行，平日節衣縮食將資源留給一對仔女讀書。

任耀華又希望將來可以成為警察，認為現時香港罪案越來越多，「暴動令社會變得混亂」，成為警察是希望維持社會秩序及和平。

為呈分試放棄玩樂時間

任同學指自己在準備呈分試時會放棄玩樂時間，遇到課本上的問題會主動請教老師。母親亦特意在考試前安排補習，令數學成績就80多分進步至90多分。

校長指，每年的比率亦差不多，最重要是學生和家長派到心儀的中學，才是「最大的滿意」，強調最緊要是家長的反應。雖然有些同學未能派到心儀的中學而感到失望，但他形容派位等同「競賽」，有贏自有輸，強調知識固然重要，但抗壓能力同樣重要，期望同學盡快平復心情，想好解決問題的方法。