水吧涉兩姦已婚女友　辯方指事主被告常「爆房」　丈夫才是受害人

餐廳水吧涉一日兩姦已婚女友案續審，女事主X繼續接受辯方盤問時，被辯方指她為取得香港身分證才與丈夫結婚，她認識被告不久，二人已發生性行為，更每星期到時鐘酒店「爆房」2至3次，又沒採取安全措施，被告與她性交後才知她已婚，但事主又稱與丈夫無性關係。至X取得香港身分證後，便打算拋棄丈夫，律師直言，事件中的真正受害人應該是事主的丈夫。

被告陳國禎在高等法院否認兩項強姦及一項非法禁錮罪。（資料圖片）

被告陳國禎（32歲）否認2項強姦罪及非法禁錮罪，控罪指他於2018年2月4日至2月5日在旺角一單位內兩度強姦X，又將她非法及損害性地禁錮。

曾想過拋「救命」紙條到街求救

現年36歲的女事主X繼續作供，她表示被告因上司來電而毆打她，接著被告便開始性侵她，雖然期間她不斷反抗，但仍無法阻止被告，性交過程終維持15分鐘，事後被告出了房間外吸煙。X稱她不斷想辦法離開，包括用遭被告擲破的電話聯絡丈夫求救，又想過在紙條寫上「救命」再掉到街上，最後使用了被告的電話致電丈夫。

解衣塗藥油乘機強姦

惟被告後來察覺房間有異入房，X稱遭被告推到到床上毆打，她感到頭暈而躺在床上，被告這時拿出藥油，脫去她上衣及褲子替她塗在傷處，又趁機強姦了她。後來她趁被告外出買食物時，逃到大廈天台，逗留數小時才敢離開。

與被告每周「爆房」2至3次

辯方盤問時指出，X在內地另有一名女兒，X起初否認，及後解釋「喺我男朋友個小朋友」，又指丈夫不想讓婆婆知道此事。辯方續指，X在2013年12月認識被告，二人相識2周便發生性行為，並沒採取安全措施，當時兩人每周到時鐘酒店「爆房」2至3次，而被告在與她發生性行為後才知她已婚，X回答：「唔記得。」亦否認曾與被告說已不愛丈夫，及與丈夫已沒性生活。

指事主為取香港身份證與夫結婚

辯方又質疑，事主X只為取得香港身份證而與丈夫結婚，認識被告時已取得身份證，故打算拋棄丈夫，搬到與被告同居，X否認為身份證才與丈夫結婚，直指很愛丈夫。

指被告曾稱孩子有問題

辯方進一步再指，X與被告在2014年2月已同居，X亦與被告在同一餐廳工作，後來懷上被告的孩子，又在同年2月至4月如同夫妻般生活，惟在8月時X再改變主意，想回到丈夫身邊，X反駁稱被告「日日拜神，話個BB有問題」，亦曾以刀威嚇她，「成個人唔同哂」。

辯方質疑事主訛稱骨肉是丈夫的

辯方謂，被告當時為照顧X及孩子而「打2份工」，又曾應X的要求送一萬現金及價值8千的金豬予X的親戚，以作為結婚賀禮，X指不清楚被告是否「打2份工」，但強調賀禮由她出錢。辯方質疑X是否騙丈夫腹中孩子屬他，以能夠回到丈夫身邊，X即反駁說：「喺佢（被告）唔要我。」又指被告嚇她指孩子有問題，所以才跟丈夫說在香港已「無哂人」。

為金錢利益繼續與被告糾纏

辯方又指，X在某天突然搬走，搬回與丈夫同住，但後來又向被告說「掛住佢」，並以孩子作藉口問被告拿錢，要求被告每月給予6千至1萬元，而X因金錢利益，再秘密地與被告繼續糾纏，直指X丈夫才是真正的受害人，X對這些事均表示否認或不記得。

案件編號：HCCC340/2018