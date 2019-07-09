【逃犯條例】八大專學生會批林鄭無誠意　放棄兩大前設屬痴心妄想

《逃犯條例》修訂爭議至今仍未平息，特首林鄭月娥今早（9日）重提可與學生會面，但強調會面須沒有前設。 香港科技大學學生會今回應表明，會面的前設必須讓各界人士參與，及回應早前提出的各項訴求。多間大專院校學生會亦發表聯合聲明，稱若政府未達成以上兩項條件，絕無可能會面，「林鄭政府要求我等放棄兩大前設，實在痴心妄想，更顯其毫無誠意聆聽大眾訴求。」

八間大專院校發出聯署聲明，批評政府無誠意聆聽聲音。（資料圖片/余俊亮攝）

香港城市大學學生會、香港理工大學學生會、香港恒生大學學生會、香港大學學生會等八間大專院校學生會今（9日）發出聲明，回應特首林鄭月娥今早提出「於沒有前設下，與大學生代表公開會面」的言論。

聲明指出，學界已多次表明考慮見面的兩大前設，分別是永不追究六月九日及往後之抗爭者，以及公開會面必須公平公開邀請廣大市民、各界別代表及傳媒出席。重申如果不符兩項前設，絕無可能會面。聲明又批評政府縱容警隊在7月7日對示威者「濫施暴力」，但又假稱願意聆聽民意，做法令人心寒；強調做法只為令雙方地位平等，要求學生放棄兩大前設是「痴心妄想，更顯其毫無誠意聆聽大眾訴求。」

林鄭無前設會面 放學生於市民對立面

林鄭今提及條例已是「壽終正寢」，各學生會就在聲明中指出，香港立法會《議事規則》中只有撤回或押後之說法，從無暫緩及「壽終正寢」等字眼，強烈譴責林鄭的說法是逃避訴求，提出無前設會面的做法是企圖將學生放於市民對立面，要求政府虛心聆聽市民聲音，勿再分化群眾。