【逃犯條例】林鄭願與學生公開對話　科大學生會：須先回應兩條件

政府強推《逃犯條例》修訂的風波仍未平息，特首林鄭月娥早前曾透過部分大學高層，邀約科大、中大學生會進行閉門會面，惟被拒絕，學生方面提出會面公開等要求。林鄭月娥於今日（9日）在行政會議前見記者，表示願意於沒有前設下，與大學生代表公開會面。 科大學生會外務副會長吳一鳴指，學界早前已為與林鄭會面提出的兩大條件，即對話要公開及包含各界代表、並承諾對參與近日行動的示威者不作追究。中大學生會會長蘇浚鋒同樣稱，現時與政府未有對話基礎。至於另外多間大學學生會亦稱，政府未有回應學界提出的條件，拒絕進行對話。

林鄭月娥稱，願意與大學生沒前設下公開對話。（梁鵬威攝）

特首林鄭月娥早前透過香港中文大學及科技大學的高層，約見學生會進行閉門會議。不過獲邀的兩所大學學生會之後表明拒絕，並與港大、城大、理大、浸大及香港演藝學院的學生代表，提出與林鄭會面的兩大條件，包括進行包括各界人士的公開對話，及承諾對參與近日行動的示威者不作追究。

2014年傘運期間，以時任政務司司長林鄭月娥為首的「政改三人組」和「學聯五子」會面，當時鍾耀華（左五）為學聯代表之一。（政府新聞處圖片）

科大學生會：必須圍繞五大訴求

對於林鄭月娥今日稱願意公開對話，但表明希望會面於沒有前設下進行，科大學生會外外務副會長吳一鳴強調，若林鄭月娥希望進行公開對話，會面的前設必須讓各界人士參與，及就早前提出的訴求作討論。

教大學生會同樣稱林鄭月娥需要滿足學界早前提出的兩大條件，才會考慮進行會面。學生會續稱若於沒有前設下對話，則令會面成為與2014年雨傘運動一樣。

理工大學學生會代表就說，不會因為林鄭月娥願意公開對話，而有任何退讓。

曾在2014年雨傘運動時，與時任政務司長林鄭月娥公開對話的「學聯五子」鍾耀華曾批評，根據以往歷史，政府每次提出對話都只是為了拖延、消弭民氣，更指：「（當年的對話）被玩得透了，甚至有好些毫無議（意）思的對話籌備會議。」

大專學界早前就林鄭約見提出兩大條件。（資料圖片 / 余俊亮攝）

港大學生會評議會：林鄭語言藝術打散民意

港大學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩再次表明拒絕林鄭月娥的邀請，批評邀約「無誠意」。他批評林鄭在玩弄語言藝術，並旨在打散民意。彭家浩重申學界早前提出的兩個會面前設，認為特首有權特赦示威者，而現時採用的公安條例屬於過時及政治打壓；他又強調活動「無大台」，重申會面需要包含記者、公眾參與。

中大學生會會長蘇浚鋒重申兩項對話條件未有改變。（資料圖片 / 余俊亮攝）

中大學生會：未有對話的信任基礎

中大學生會會長蘇浚鋒認為現時沒有對話的信任基礎，坦言未見到對話的可能性。他重申學界的兩大條件，強調學生非大台，要求公開對話是希望能「海納百川」，政府能聆聽各方意見。他又批評政府於邀約會面的同時仍然製造白色恐怖，「包括大搜捕、安裝閉路電視、智慧燈柱，警察濫權沒有改善，7月7日繼續毆打市民及記者。」

城大學生會臨委會：政府未承諾永不追究 不考慮對話

城大學生會臨時行政委員會署理外務副會長邵嵐回應稱，於政府未承諾永不追究抗爭者前，城大學生會絕不考慮任何形式的對話。