【DSE放榜2019】通識科成績進步 　 考評局：無實證致年輕人激進

全國政協副主席、前行政長官董建華早前指，任內推行的通識教育是造成現今年輕人問題的原因，又形容本港通識教育失敗。考評局公開考試總監李王鍏表示，現時無實質證據證明通識科會引致年輕人激進，而考生的答題立場亦不會影響閱卷員改卷及評分。她續指，通識科整體較去年進步，有91.4%日校考生取得2級或以上成績，「似乎係咁多年最高。」

考評局公開考試總監李王鍏指，現時無實質證據指通識科致年輕人激進。（張浩維攝）

通識科成績較去年進步 考卷無偏重政治題

考評局指，今年有91.4%日校考生在通識科取得第2級或以上，10.4%取得5級或以上，分別較去年升2.4個百分點及3.2個百分點，整體成績較去年進步。

對於近日通識科再備受討論及批評，考評局公開考試總監李王鍏認為，現時無實證證明通識科會引致年輕人激進，而考生的答題立場亦不會影響閱卷員改卷及評分。她又不認為通識科卷偏重政治題，因為通識科課程包含六大單元，不會只局限於「今日香港」或「現代中國」單元出卷。

考評局秘書長蘇國生表示，若考生棄考IES，但考卷部份取得高分，理論上可以考獲5級或以上。（張浩維攝）

棄考IES、考卷高分 理論可獲5級或以上

學校課程專責小組早前公布諮詢文件，建議通識科維持「必修必考」，同時可選擇棄考獨立專題探究（IES)，但最高只可考獲四級。李王鍏指，現時仍屬諮詢階段，考評局會提供相應學科數據配合探討。李續指，今年有約300個考生棄考IES，即代表校本評核部份只獲0分，但未有統計這幾百位考生通識科整體成績。

李王鍏認為，考生在IES的表現不錯，因為可以選擇有興趣的題目去探究，「做得有心機。」目前IES佔整份通識卷兩成，被問到若考生棄做IES可否取得四或五級以上，李認為，「冇話冇咗IES就會係咩grade。」考評局秘書長蘇國生認為，若棄考IES考生在兩份考卷取得高成績，甚至達到滿分，理論上有可能取得5或以上。