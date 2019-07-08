【DSE放榜2019】中文科失手無緣大學　升讀IVE終奪獎學金赴英深造

2019年香港中學文憑試（DSE）將於周三（10日）放榜，部分學生或未能達學士學位最低入學要求，而副學位課程或是繼續求學之路之一。香港專業教育學院（IVE）畢業生陳令祺是2017年DSE生，雖然在數學科摘星、最佳五科獲20分，惟因中文科失手無緣大學。 然而，陳令祺憑着就讀高級文憑期間的出色表現，獲賀維雅基金會獎學金全額資助，來年將赴英國伯明翰大學，修讀人工智能及電腦科學學位課程。

陳令祺獲賀維雅基金會獎學金全額資助，來年將赴英國伯明翰大學，修讀人工智能及電腦科學學位課程。（受訪者提供）

IVE表示今年有10名學生獲賀維雅基金會獎學金，他們均在學業、課外活動及社區服務等方面表現優越，且通過兩輪面試遴選。

最佳五科成績為20分 惟中文科僅2級

陳令祺是2017年DSE生，他接受訪問時表示，自己較擅長數理科目，在數學科必修部分及延伸部分（M1/M2）均獲5*，最佳五科成績為20分。然而，由於他中文科只獲2級，未達「3322」學士學位最低入學要求，因此與大學無緣。

徬徨之際，陳令祺指自己從傳媒了解到，企業對大數據應用人才需求殷切，其兄長亦曾就讀IVE課程，最終選擇入讀該校「數據科學及分析高級文憑」課程。

（左起）IVE建築學高級文憑畢業生梁可晴、數據科學及分析高級文憑畢業生陳令祺。（鄺曉斌攝）

開發「人臉辨識智能零售系統」 可協助商戶預估客戶實際需要

在學數年間，陳令祺曾到程式開發公司實習，其畢業作品「人臉辨識智能零售系統（Facial Analytic for Smart Retailing）」則涉及大數據應用、機器學習和人工智能（AI），可透過鏡頭捕捉路人的臉部影像，運算成數據實時傳送，系統隨即分析顧客的年齡層、性別及臉部特質，協助商戶制訂合適的零售、廣告策略，準確預估客戶的實際需要。

經歷兩年課程洗禮，陳令祺確立自己希望繼續進修大數據及人工智能知識，挾着3.9分的成績平均績點（GPA，4分為滿分），他最終獲賀維雅基金會獎學金全額資助，遠赴英國伯明翰大學（University of Birmingham）修讀「人工智能及電腦科學學士課程」。

熱衷義工服務的陳令祺期望，修畢課程回港後可開設醫療科技公司，改善本港長者的生活質素。

梁可晴在學期間，其中一份功課是為日本著名動畫師宮崎駿設計作品廊，該建築設計以宮崎駿鍾愛的飛機、飛行器為靈感。（受訪者提供）

有得獎者赴英修讀建築學

另一名獎學金得主、IVE建築學高級文憑應屆畢業生梁可晴，考慮到家中經濟狀況，原本打算在高級文憑畢業後投身社會工作，最終獲獎學金資助，令她能赴英國創意藝術大學（University for the Creative Arts）修讀建築學。

梁可晴表示，香港的建築物大多重視實用空間，通常是「直上直落」；反而英國較重視建築藝術，因此希望可在兩年課程，學習不一樣的建築風格及知識。

賀維雅基金會獎學金（The Alistair Harvey Foundation Scholarship）自2004年設立至今，已有逾130位IVE全日制高級文憑畢業生透過獎學金遠赴英國留學修讀學士課程。獎學金資助兩年的學費、住宿費、生活費及來回機票開支，每位得獎者兩年的總資助金額高達5.5萬英鎊（約55萬元港幣）。