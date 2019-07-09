【DSE放榜2019】誕9男3女7科5**狀元　19,676人考獲「33222」

2019年中學文憑試（DSE）明日（10日）放榜，考評局今日（9日）召開記者會公布今年考試數據。今屆有47,005名日校考生及7,854名自修生，整體考生人數比去年跌4.8%。 考獲「33222」學士學位基本收生要求的日校考生有19,676人，佔總日校考生人數42.1%，比例與去年相若，平均1.5人競爭一個八大資助學位。考評局秘書長蘇國生表示，今屆有9男3女考獲7科5**，共12名「狀元」 ，當中有6名「狀元」在數學延伸部分（M1/M2）考獲5**。 蘇國生又相信，考獲20分的學生很有機會入讀八大資助學位，但他強調選讀課程時要考慮自身興趣。

2019年中學文憑試明日放榜，考評局今日（9日）召開記者會公布今年考試數據。（張浩維攝）

考評局公布，今年共有48,305名學校考生及7,854名自修生，考生人數共有56,159人，當中日校考生人數約佔84%，共47,005人。

今年共有3.26萬名日校考生於包括中文及英文在內共5個科目，考獲五科2級，符合報讀副學位課程，佔日校考生人數71.8%。核心科目考獲「3322」的日校考生共有19,728人，佔42.2%；核心科目連同一個選修科考獲「33222」大學基本入學要求的日校考生，共有19,676人，佔42.1%。

核心科目連同兩個選修科考獲「332233」的日校考生，共有16,455人，佔35.2%。

現時八大院校共有約1.5萬個首年入學資助學位，扣除約2000個預留予非聯招學生的首年入學資助學位後，以「33222」大學基本入學要求計算，即有19,676名日校考生競爭1.3萬個八大資助學位，平均約1.5人爭一個學位。

考評局秘書長蘇國生（張浩維攝）

12位狀元 6人在數學延伸部分同獲5**

另外，今屆共有9男3女考生考獲7科5**，12人成為「狀元」，當中有6人更在數學延伸部分（M1/M2）考獲5**。特殊學習需要（SEN）考生方面，今年共有13人考獲2科5**或更佳成績，當中有一人考獲5科5**。

今屆最年輕的學校考生只有15歲，最年輕的自修生更只有11歲；最年長學校考生及自修生分別是69歲及70歲。

參考2018年DSE數據，去年總共約有5.9萬名考生，當中21,205名日校考生考獲「33222」，佔整體考生人數42%。