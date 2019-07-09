【升中派位】大埔6.1人爭1英中位　基層學生零補習考入心儀band 1

今日（9日）為小六升中派位日，今年獲派首三志願比例創2013年新低，而根據《香港01》整理的數據，發現今年平均全港每5.7個適齡學童爭1個英中學位，競爭較去年激烈，其中大埔區英中學額只有366個，更是平均6.1人爭一席。 大埔保良局田家炳小學有基層學生不靠補習，憑著英文科全級第一的成績考入區內傳統英文中學迦密柏雨中學。這位學生歐陽丞俊表示，不希望被補習局限學習模式，他更分享自己的溫習英文科的秘訣，就是由三年級至今，每晚都會在臨睡前朗讀英文故事書練習英語發音，十分享受這種學習過程。

班主任梁老師（左）和校長陳詠賢（右），對歐陽同學成功考入區內傳統英文中學感到高興。（曾凱欣攝）

今年英中派位激烈，就讀保良局田家炳小學的歐陽丞俊成功考入首志願、區內第一組別（band 1）英文中學。歐陽同學指，派位結果為預期之內，對此感到滿意，又認為迦密柏雨中學校內的課外活動氣氛良好，「唔會好似只顧讀書」，期望日後可參與學校辦論隊。

歐陽同學指自己每晚會朗讀英文故事書，練習發音。（曾凱欣攝） 補習局限學習模式 自習英文亦考全級第一



雖然沒有補習，但歐陽丞俊英文成績優異，考獲全級第一，成功考入區內著名英文中學。他認為，補習課程上的安排及內容會限制自己的學習模式，強調想以自己喜歡的方式學習，在安排上會較有彈性，故不希望報讀補習班。 歐陽同學表示，平時會自動自覺溫習，甚至假日會花一整天複習書本內容；日常上學時亦會做好時間管理，集中在學校的空餘時間完成功課，放學回家後把握時間溫習。

特別技巧—每晚睡前讀英文

被問到溫習上有沒有特別技巧，他提到由三年級開始，每晚在睡前都會朗讀英文故事書，久而久之成為習慣，這種溫習方式令他大大改善英文發音。年紀少少的歐陽同學，已明白英文在日後發展上的重要性，認為英語作為國際語言，可以作為與不同國籍人士互相溝通的橋樑，故自己「想學好英文」。

對派位結果滿意的歐陽丞俊，最感激家人的支持及老師用心的教導。他提到家人對自己的期望高，雖然父母學歷不高，但當他遇到功課上的疑難都會盡力解答，即時有時成績未如理想，父母亦鮮有責備。

歐陽丞俊表示，平時會自動自覺溫習，甚至假日會花一整天複習書本內容。（曾凱欣攝）

冀成電腦編程員 設計腦力訓練遊戲

除在英文科獲佳績之外，歐陽同學曾於學校參與科學尖子比賽，其間透過電腦編程製作遊戲，在比賽的啟發下，他期望日後可以成為電腦編程員，設計具策略性的遊戲，令手機遊戲不再單純是娛樂，同時亦可訓練腦部思考。

大埔保良局田家炳小學校長陳詠賢表示，曾擔心區內第一組別學位不足，幸最後全校有97%學生獲派頭三志願，對歐陽同學可以考入心儀的中學笑逐顏開。又指歐陽丞俊在校內受歡迎，形容「佢係幾叻嘅小朋友」，期望日後可以繼續發揮作長。又寄語學生「讀書永遠喺自己」，努力總會有好成果。