【升中派位】派位滿意率偏低　派14志願家長：叩門失敗將轉讀直資

今日（9日）是應屆小學畢業生升中派位公佈日，本年度有87%學生被分派到首三志願，屬2013年以來新低。派位結果有人歡喜有人愁，有不滿意獲派學位的學生及家長，收到結果後隨即到心儀中學叩門，盡最後努力爭取入讀機會。有女兒獲派14志願的家長，就到多家中學叩門，他表示一旦叩門失敗，將為女兒安排升讀直資學校。

位於大角咀的中華基督教會銘基書院是油尖旺區 的名校之一，有不少當區學生今日前往銘基書院叩門。 （資料圖片）

位於大角咀的中華基督教會銘基書院，是油尖旺區 的名校之一，有不少當區學生及家長，今日就特地前往銘基書院叩門撲學位。

就讀於地利亞英文小學、本來將銘基書院放在第一志願的黃同學，今日亦和父親到銘基書院叩門。黃爸爸指，女兒平時於學校考試成績屬於中上水平，但在升中派位中，卻被分派到第14志願，對此感到失望，但坦言「 冇辦法」，稱要面對此結果。

黃先生續指，除銘基書院之外，今日會陪同女兒前往聖母玫瑰書院等中學叩門，希望女兒最終能夠入讀英文中學，如果最終叩門失敗，會選擇升讀直資的地利亞修女紀念學校。

有無法被獲派到首三志願的薛同學家長表示，今天稍後時間亦會前往九龍華仁書院等其他名校爭取入讀機會。 （歐嘉樂攝）

至於就讀塘尾道官立小學的朱同學，雖然獲派第三志願，但家長仍和他到銘基書院叩門。他表示，昨晚未有因為升中派位而感到緊張，更指「 瞓得好舒服」，坦言本來未有預料不被獲派到銘基書院，因此對現時的結果表示失望。

朱同學指，喜歡銘基書院的設施、校風，學生成績亦優良，位置亦接近住所， 因此希望爭取機會入讀銘基。他對叩門面試的成功率有信心，因為本身他將銘基書院放在第一志願，亦有了解的學校官方網站了解，對學校有一定認識。

此外，薛同學亦在升中派位中未獲派首三志願，他的家長表示，有七成信心兒子能夠通過銘基書院的叩門面試 ，稍後時間亦會前往九龍華仁書院等其他名校，爭取入讀機會，但承認擔心兒子不能夠入讀心儀學校，對此會有心理準備。