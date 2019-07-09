【升中派位】鮮魚行混血女生考入真光　讀書心得：做齊功課唔欠交

今天是升中派位大日子，基層學校鮮魚行學校校長施志勁表示，全校有83%的小六生獲派首三志願，其中一位是少數族裔混血女生「冰冰」，她是巴基斯坦及菲律賓混血兒，在香港土生土長，她獲派第一志願真光女書院。 冰冰一家居於深水埗唐樓，居住環境不算理想，唯有在假期時回校溫習，務求「盡量溫得幾多得幾多」、「做齊功課唔會欠交」。對於苦學終見成績，年紀輕輕已相當懂事的冰冰說，希望長大後考入紀律部隊，改善家境報答母親。

Sheena Hussain 為土生土長的菲律賓及巴基斯坦混血兒，順利考入首志願傳統名校真光女書院。（曾凱欣攝）

今年升中派位競爭激烈，就讀鮮魚行學校的Sheena Hussain（冰冰）順利考入首志願、傳統名校真光女書院。冰冰指，自己從沒有想過可以獲派第一志願，對結果喜出望外，母親亦為她努力得來的成果感動，指她「付出好多終於有成果」。

冰冰是香港土生土長的巴基斯坦及菲律賓混血兒，母親因工作關係來港定居，完全不懂廣東話。由於家庭背景，冰冰在幼稚園時已遇上學習上的困難，唯有自己有慢慢努力克服難關，努力學習粵語和其他同輩溝通、應付學業，如今已婷婷玉立、即將成為中學生的她，不但成績理想，更說得一口純正流利的廣東話。

冰冰獲得理想派位，可說是對她多年苦學的最佳回報。冰冰一家4口住在深水埗白楊街唐樓，居住環境說不上理想，為了應付小學升中階段，沒有報讀任何補習班的她，為了避免被噪音騷擾，假日一般會抽時間，在問准學校的情況下回校溫習，平日有時間都會「盡量溫得幾多得幾多」。而在學校上課的日子，冰冰說全靠老師們的教導，老師亦會每天留校至晚上六時多，確保學生沒有問題以及「做齊功課唔會欠交」才會放學。

派位成績喜出望外的冰冰亦說，媽媽的支持一直是她在學業上的原動力，雖然冰冰母親不懂中文，但數學能力較佳，遇到功課上的疑難，冰冰會將數學題翻譯成英文，由母親為她溫習。

再過一個多月，冰冰就要展開中學階段的生活，她期望在新的學習環境可以有「新開始」，認識不同的朋友，未來亦會繼續努力學習，期望將來有所成、改善家庭環境。冰冰又提到，在2015年退休的鮮魚行前校長梁紀昌，曾寄望她成為一名督察，學成之後發揮自己所長。