【逃犯條例】上街諉過通識科　教協發聲明譴責：教界淪代罪羔羊

反《逃犯條例》修訂風波持續發酵，社會有聲音包括全國政協副主席董建華在內，將年輕人上街抗爭歸咎通識科教育失敗。教協今（9日）發聲明，認為部分團體及親建制傳媒，將矛頭指向前線教師，批評指控毫無根據，質疑是別有用心人士轉移視線，利用教育界作為政府管治問題的代罪羔羊，促請教育局主動向外澄清抹黑言論，還教師免於恐懼的自由。 通識科教師賴得鐘在社交媒體上載仇警圖，事後遭警務人員團體去信教育局施壓，教協認為，涉事教師已即時致歉，更辭去相關公職，教協強調倘有人窮追猛打，形同政治迫害，又認為教師享公民自由，但同時亦謹守專業。

考評局通識教育科科目委員會主席兼中學通識科教師賴得鐘，早前因使用一張涉仇警標語照片作為個人Facebook頭像，引起爭議。他其後在個人社交網站貼文指，本月6日已辭去香港通識教育教師聯會幹事職務。（資料圖片）

教協聲明表示，教師與其他公民一樣，享有言論自由、政見表達及參與政治活動的權利，但同時教師會謹守專業，不會因個人意見而影響在課堂上的客觀持平。教師在社交媒體或公眾場合發表個人意見，也是與其他市民一樣享有的公民權利。隨意把「洗腦」和「不中立」等帽子套於前線教師，甚至批鬥個別教師，是絕對不能接受的，我們對此表示憤慨。



教協又認為，現時社會對政府的不滿，緣於政府一直未有回應市民提出的訴求，加上警方以過度武力對付示威者所致。對於警務人員團體高調譴責個別教師的行為，教協敦促相關團體，應首先深切反省部分警務人員濫用警權、使用粗言穢語及暴力對待示威者及記者等行為，更不應以「律己以寬、待人以嚴」的態度處事。



促停止向前線教師施壓

教協重申，教育界肩負培育下一代重責，會繼續持守教育專業，以不同角度與學生討論有關議題外，同時必須履行公民責任，為社會不公義發聲。教協促請建制派人士，停止向前線教師施壓、踐踏教育專業，還教師免於恐懼的自由。

