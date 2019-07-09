【逃犯條例】何韻詩促人權理事會剔除中國　外交部批「不自量力」

反對《逃犯條例》修訂爭議引發的社會風波未平，香港歌手何韻詩8日到瑞士日內瓦出席聯合國人權理事會例會，冀世界了解香港局勢。她在發言時提到，若中國不尊重人權，人權理事會應將中國除名。 對此，中國外交部發言人耿爽9日反駁稱，這是癡心妄想和不自量力。

何韻詩8日到瑞士日內瓦聯合國人權理事會（UNHRC）發表兩分鐘演說。（AFP）

何韻詩在8日發言時表示，上月有200萬名市民上街遊行反對修例，她稱修例會拆去香港和中國的防火牆，發言約30秒，中國常駐日內瓦聯合國代表團青年外交官戴德茂隨即打斷，他指香港是中華人民共和國的組成部份，將香港與中國並列是違反聯合國憲章，要求大會裁決，副主席阿斯佩隆德其後提醒她要留意有關原則，繼續讓她發言。

中國外交部發言人耿爽。（資料圖片）

在9日外交部例行記者會上，有記者提問稱，何韻詩在聯合國人權理事會上就香港特區政府修改《逃犯條例》發表言論，但被中方代表打斷，北京是否不允許香港民間人士在國際場合發表不利於中國立場的言論。

耿爽回應指，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何國家和組織無權幹預。有關的非政府組織違反了聯合國憲章和聯合國人權理事會的相關規定，在發言中挑戰一個中國原則，干涉中國內政和主權，污蔑中國的人權狀況，中方對此表示堅決反對，並給予強烈譴責。

耿爽強調，香港回歸以來，一國兩制、港人治港、高度自治的方針得到切實貫徹和落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，事實有目共睹。保持香港的繁榮和穩定不僅符合中國的利益，也符合世界各國的利益。

（綜合報道）