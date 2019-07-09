【逃犯條例】科大：樂於協助促成政府與學生公開對話　以化解爭議

行政長官林鄭月娥今（9日） 在行政會議前會見記者，指願意於沒有前設下，與大學生代表公開對話，並樂見由民間主導成立一個開放平等的公眾對話平台。 香港科技大學其後回應指，樂見政府願意與學生作公開對話，建議各方以開放的態度正面互動，以化解當前的重大爭議，並指願意作為橋樑：「如有機會促成上述心願，科大樂於協助。」

林鄭月娥稱，願意與大學生沒前設下公開對話。（梁鵬威攝）

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科大：願協助促成對話

林鄭月娥今早以「壽終正寢」形容《逃犯條例》修訂，科大回應指，校方歡迎她就《逃犯條例》草案清晰表明立場，釋除公眾疑慮；同時，校方亦樂見政府願意與學生作公開對話。

科大指，香港目下情况險峻，再次誠摯建議各方以開放的態度直接對話，正面互動，以化解當前的重大爭議。如有機會促成上述心願，科大樂於協助。

然而，科大學生會外外務副會長吳一鳴早前回覆記者查詢時強調，若林鄭月娥希望進行公開對話，會面必須有前設，就是承諾對參與近日行動的示威者不作追究，及對話要公開及包含各界代表。而大專學界也發聲明，批評林鄭要求放棄兩大前設屬「痴心妄想」。

而嶺南大學就稱，歡迎特區政府提出與學生代表進行公開對話的建議，希望透過雙向及坦誠的溝通，幫助社會解決當前的難題。城市大學重申，在7月3日回覆傳媒時指出，城大經常就不同議題向政府提出訴求和意見，期望政府以誠意及開放心胸與各界人士溝通，方能避免煩躁不滿的社會情緒持續爆發。

嶺大學生會斥校長鄭國漢「錄音機」

另外，嶺南大學校長鄭國漢早前曾就社會爭議發表看法，形容7.1示威者衝擊立法會為「暴力事件」，但嶺大學生會卻在7月5日發聲明批評，鄭國漢對政府的冷漠隻字不提，促他收回言論。鄭國漢其後發信回應嶺大學生會，指十分珍惜青年人，亦明白和尊重他們對社會充滿熱誠，惟因對當下香港社會的狀況及氣氛感到憂心，希望社會各界在互相尊重的前提下，理性對話，讓社會盡快回復和諧。

嶺大學生會今天再於facebook發出聲明，斥鄭國漢的回信如「錄音機」，學生會希望他就字眼及立場再作解釋。學生會亦促請林鄭月娥及其班子盡快與社會各界人士公開對話，並就連日事件對市民致歉，希望鄭國漢可以勸喻林鄭政府回應社會訴求：「否則繼續獻媚，空有言文，亦只是浪費彼此時間。」