【DSE放榜2019】通識科令青年變激進？考評局秘書長：我哋睇唔到

2019年中學文憑試（DSE）今日（10日）放榜，本屆共誕生12名考獲七科5**狀元，當中6人為「超級狀元」。 對於通識科被指導致現時年輕人問題的主因，就年當年一手促成通識科的前特首董建華，亦指通識科令年輕人「出問題」，香港考評局秘書長蘇國生今早接受新城電台訪問時表示：「我哋睇唔到呢種情況」，強調公開考試主要採取跨單元形式出題，評分標準不會因考生立場有所不同。

全國政協副主席董建華早前提到，他任內推行的通識教育是造成現今年輕人問題的主因。（余俊亮攝）

DSE今日放榜，蘇國生指今年有42.2%考生考獲3322成績，約2萬人，與去年相若。他提到過往較少大學把數學延伸部分當選修科，今日明顯多了學生考數學延伸部份。他又指考生出路多元化，不同過往「一試定終生」。

董建華指通識教育失敗。（資料圖片／團結香港基金圖片）

對於全國政協副主席董建華早前提到，他任內推行的通識教育是造成現今年輕人問題的主因，蘇國生強調「我哋睇唔到呢種情況」，他解釋公開考試主要採取跨單元形式出題，其評分標準不會因考生立場而有所不同，只要是學生以多元化、平衡及不同角度思維答題，不會因立場而影響評分。