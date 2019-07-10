【DSE放榜2019】女拔超級狀元反修例：欣賞港人熱誠　撐和平示威

今屆中學文憑試（DSE）放榜共有9男3女考獲7科5**，當中拔萃女書院一校包辦其中兩個女「狀元」，分別是蔡欣平及施雲芳，當中蔡欣平更是「超級狀元」，在數學延伸部分（M1）考獲5**佳績。蔡欣平直言對結果感到意外，稱自己在考試時身體狀況不理想，而在核對通識科答案時也發現有錯漏，直言對結果有擔心。 談及近期反《逃犯條例》示威衝突，蔡欣平表示欣賞港人熱誠，但表明反對使用暴力，港人應繼續和平示威，而特首林鄭月娥應主動踏出第一步回應訴求。

拔萃女書院包辦其中兩個女「狀元」，蔡欣平（左）更是「超級狀元」。（歐嘉樂攝）

超級狀元：生活唔只係得讀書

選修經濟、生物及化學科的蔡欣平，直言一直對經濟科有興趣，早前打算到英國劍橋大學修讀經濟科，現時已獲有條件取錄。她指，修讀經濟科是因為相信出路較多，同時希望出國讀書可以跳出現時的框架。

在休學待考期間，她指每日溫習近十小時，但強調平日有參加不少課外活動，「生活唔只係得讀書」。

反對修例 支持和平示威

《逃犯條例》爭議持續，蔡欣平提到有與家人討論過，自己與大多數港人一樣反對修例，雖然未有參與集會，但她指十分欣賞港人對香港的熱誠，但希望不要訴諸暴力，「雖然和平解決唔到問題，但都唔應該用無咁和平手法。」她稱使用暴力容易備受批評，認為市民應繼續和平示威。

她又指，特首林鄭月娥應正面回應市民訴求，不應採取迴避態度，「應主動踏第一步回應訴求。」但她又指「無政權係完美」，籲市民多包容；又建議加強與市民的溝通，又建議日後處事手法不應強硬。

▼2019年文憑試狀元▼

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拔萃女書院女「狀元」施雲芳，志願是希望成為一名醫生。（歐嘉樂攝）